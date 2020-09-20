İkinci el pazarında hareket çok satış yok Denizli otomobil pazarında pandemi sonrası vatandaşlar araç fiyatlarında yaklaşık yüzde 20 fiyatların yükseldiğini söyleyerek, satışların azaldığını belirtti.

Denizli otomobil pazarında pandemi sonrası vatandaşlar araç fiyatlarında yaklaşık yüzde 20 fiyatların yükseldiğini söyleyerek, satışların azaldığını belirtti. Şahin Kaya adlı vatandaş, "Sabahtan beri araç bulamıyoruz. Üç aydır araç arıyorum ve sattığım arabayı aynı fiyata geri alamıyorum" dedi.

Denizli otomobil pazarında hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar genellikle araç fiyatlarını sorarken araç alımlarının yavaşladığını ve fiyatların aşırı şekilde yükselerek geçen seneye oranla 5 ile 15 bin TL arası arttığını dile getirdi. Vatandaşlar sattığı fiyata aynı araçları bulamadığından yakınırken, sıfır araç üretiminin durma noktasına gelmesini sebep olarak gösterdi. Aracını satmak için otomobil pazarına gelen Sinan Polat, "Geçen aya göre biraz daha yükselme ve fiyatlarda zam var. Satımlarda millet araba alıyor. Millet internette yazıyor şu an alım gücü yok diye ama araç alım satımı yükseldi ikinci el otomobillerde. Sıfır araç çıkmadığı için insanlar ikinci ele rehavet gösterdi. Bundan beş yıl önce fiyatlar 45-50 arasındayken şu an 90-95 arası oldu" dedi.

"Ben de araba arıyorum, bu aracı satıp başka araç almak için ama sonra böyle araç alacağımı düşünemiyorum"

Araba pazarında vatandaşların çok olduğu ama araçların satılmadığını dile getiren bir başka satıcı Ümit Çakır, "Üç dört ay öncesinin fiyatları konuşuluyor. İnsanlar tabi ne kadar rehavet gösteri kendinizde görüyorsunuz ama çoğu alıcı değil. Gelip soranlar oluyor bekliyoruz biz de. Kendimizin arabasını satıyoruz ama tok satıcıyız, öylesine geldik. Ortama bakmak ve fiyatları görmek için geldim. Ben de araba arıyorum, bu aracı satıp başka araç almak için ama sonra böyle araç alacağımı düşünemiyorum" diye konuştu.

"Genelde eski araçlar satılıyor yeni araçlar satılmıyor"

Pazarda fiyatların geçen aylara oranla çok arttığına ve araç bulamadığını söyleyen Hüseyin Dizbay, "Fiyatlar çok yüksek, iki ay önceki fiyatlarla şimdiki araçların fiyatların arasında yüzde 10 yüzde 20 gibi bir fark var. Baktığım araba segmentinde 80 bin TL'lik araba olmuş 100 bin TL. Baya bir fazla bilmiyorum sonu ne olur ama yüksek fiyatlar. Gördüğüm kadarıyla iki veya üç araç satıldı. Genelde eski araçlar satılıyor yeni araçlar satılmıyor ve genelde 90 model araçlar gidiyor" ifadelerini kullandı.

"Bugün sattığınız aracı iki ay sonra 10-15 bin TL arası fazla fiyatla geri alıyorsunuz"

Sattığı aracı aynı fiyata geri alamadığını belirten Şahin Kaya ise, "Sabahtan beri araç bulamıyoruz. Üç aydır araç arıyorum ve sattığım arabayı alamıyorum. Fiyatlar afaki şekilde yüksek ve satılan mal aynı fiyatta geri alınamıyor. Bugün sattığınız aracı iki ay sonra 10-15 bin TL arası fazla fiyatla geri alıyorsunuz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA