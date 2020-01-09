İki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
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İki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Kırşehir-Aksaray karayolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

09.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:45
İki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Kırşehir-Aksaray karayolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre Y.E.K., yönetiminde ki 40 AHH 135 plakalı otomobil K.Ç., yönetiminde ki 40 EC 498 plakalı otomobille Kırşehir-Aksaray yolu köyü mevkinde çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte B.K., L.Ö., N.G., S.K., hafif yaralanarak Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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