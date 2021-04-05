İki kız kardeş devlet desteğiyle işlerinin patronu oldu
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İki kız kardeş devlet desteğiyle işlerinin patronu oldu

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - Haberler | Kültür Sanat

İki kız kardeş devlet desteğiyle işlerinin patronu oldu 20 yıl çini işçiliği yapan Çiğdem ve Hatice Kaya, KOSGEB'den aldıkları 100 bin TL'lik hibe desteği ile kendi iş yerlerini açtı Kütahya'da, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan hibe destek alan...

İki kız kardeş devlet desteğiyle işlerinin patronu oldu

20 yıl çini işçiliği yapan Çiğdem ve Hatice Kaya, KOSGEB'den aldıkları 100 bin TL'lik hibe desteği ile kendi iş yerlerini açtı

KÜTAHYA - Kütahya'da, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan hibe destek alan 2 kız kardeş, kurdukları çini atölyesi ile işlerinin patronu oldu.

Kütahya'nın Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan ve 20 yıldır işçi olarak çinicilik mesleğini başarıyla sürdüren Çiğdem ve Hatice Kaya (40), KOSGEB'den 100 bin TL'lik hibe desteği ile Dumlupınar Bulvarı üzerinde iş yeri açtı. Kaya kardeşler, el emeği göz nuru dökerek çini eserleri üretiyor.

Mesleğini severek yaptığını belirten Çiğdem Kaya, "Yaklaşık 20 yıldır çinicilik mesleğini icra ediyorum. Bu süre içinde hiç kendi iş yerimi açmayı düşünmemiştim. Ancak, bir yakınımın tavsiyesi üzerine kardeşimle birlikte kendi iş yerimizi açmaya karar verdik. Daha sonra KOSGEB'in 100 bin TL'lik hibe desteği ile iş yerimizi açtık. Kardeşim ve ben işçiyken destek sayesinde iş yeri sahibi olduk. Bize bu imkanı sağlayan devletimize teşekkür ederiz" dedi.

Çiğdem Kaya'nın kendisinden bir yaş küçük kardeşi Hatice Kaya ise, "Ben de ablam gibi 20 yıldır geçimimi çinicilik mesleğinden sağlıyorum. Devletimiz sayesinde kendi işimizi kurduk. Özellikle kadınların cesaretli olmalarını ve devletin verdiği hibe kredilerinden mutlaka yararlanmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kaya kardeşler, ürettikleri çini tablo, vazo, fincan ve kaseleri tatil bölgeleri ve büyük şehirlere toptan ve perakende satarak, geçimlerini sağlıyor.

İki kız kardeş devlet desteğiyle işlerinin patronu oldu
İki kız kardeş devlet desteğiyle işlerinin patronu oldu
İki kız kardeş devlet desteğiyle işlerinin patronu oldu
İki kız kardeş devlet desteğiyle işlerinin patronu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE

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