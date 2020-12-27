Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde asgari ücret miktarı netleşti

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, belediyede görev yapan personellerin en düşük maaşının 3 bin 350 TL olacağını duyurdu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 2021 yılında belediye bünyesinde uygulanacak asgari ücretin 3 bin 100 lira olacağını söyledi.

2021 yılı asgari ücret teklifleri hükümet ve sendika yetkilileri arasında görüşülürken Lütfü Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi personelini sevindirecek müjdeyi erkenden paylaştı. Başkan Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde 2021 yılında asgari ücretin 3 bin 100 lira olarak uygulanacağını açıkladı.

"BİLİYORUZ Kİ BU ÜCRET YETERLİ GELEMEYECEK"

Savaş, 2020 yılının tüm dünya için kaos yılı olduğunu ifade ettiği açıklamasında "Biliyoruz ki bu ücret yeterli gelemeyecek ama kendi imkânlarımızı zorlayarak insanlarımızı ekonomik olarak rahatlamaya çaba sarf edeceğiz" dedi.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE 3 BİN 350 LİRADAN AZ OLMAYACAK

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Emek en yüce değer! Yarın açıklanacak asgari ücret ne olursa olsun, şehrimiz için yaz, kış, gece, gündüz demeden çalışan belediye personelimizin alacağı en düşük maaş Ocak ayı itibariyle 3350 TL'den az olmayacak. Bu şehre kattığınız tüm güzellikler için sizlere minnettarım!"

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE DE 3 BİN 100 LİRA

Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2021 yılı itibariyle belediyede görevli personelin maaşının en az 3 bin 100 TL olmasına karar verildiğini belirtmişti.

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE DE ASGARİ ÜCRET 3 BİN 100 TL OLACAK

Öte yandan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Twitter hesabından yaptığı açıklama ile belediye çalışanlarına vereceği asgari ücretin 3 bin 100 TL olacağını duyurmuştu.