İhracatın Parlayanları - Dev Otomotiv Markalarının Döküm Parçaları Trabzon'dan

HAKAN YOLOĞLU - Otomotiv pazarının önde gelen şirketleri Mercedes, Scania ve Volvo'nun, diferansiyel, şanzıman ve motor aktarma parçaları, Trabzon'da döküm sanayisi alanında faaliyet gösteren şirket tarafından üretiliyor.



Trabzon'da yarım asrın üzerinde özellikle döküm sanayisi alanında hizmet veren Hekimoğlu Döküm Sanayi Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Celil Hekimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mercedes, Scania, Volvo gibi dünyanın önde gelen otomotiv markaları için diferansiyel parçaları, aks, şanzıman kutuları, birçok uluslararası şirkete de porya, kampana, petrol ve gaz vanaları ürettiklerini söyledi.



Yurt dışındaki firmalara yılda ortama 40 bin ton malzeme gönderdiklerini ifade eden Hekimoğlu, bunun karşılığında 50 milyon dolara yakın ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.



Hekimoğlu, 30'u aşkın ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, "Ana ihracat yaptığımız ülkeler Almanya ve İsveç. Bunlar daha çok önde. İhracatımızın bel kemiği Almanya'dır." dedi.



Şu anda firma içinde çok ciddi yatırımlarının olduğunu vurgulayan Hekimoğlu, "Yeni müşteriler ve yeni pazarların peşinde koşturuyoruz, hedef Avrupa dedik. Dünya pazarını yakaladık. 2017 yılında satışlarımızı Avrupa'ya yüzde 20 artırdık. 2018 yılı içinde şuan tüm kapasitemizi doldurmuş bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



En fazla ihracat yapan bin firma içinde olmalarının gurur verici olduğunu kaydeden Hekimoğlu, hedeflerini daha yukarılara çekmek için sürekli yatırım yapmalarının gerektiğini vurguladı.



"En büyük hedefimiz teknolojiyi yakalamak"



Hekimoğlu, en büyük hedeflerinin teknolojiyi yakalamak ve sürekliliği sağlayabilmek olduğunu belirterek, şirketlerinin 50 yılı aşkın süredir hizmet verdiğini ve 400 çalışanının bulunduğunu söyledi.



Bir pik ve sfero döküm fabrikası, bir çelik döküm fabrikası ve bir de işleme otomotiv tesislerinin bulunduğunu vurgulayan Hekimoğlu, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin ve dünyanın bilinen büyük markalarıyla iş yapıyoruz. Her geçen gün işimizi daha da geliştirerek yolumuza devam ediyoruz. Şu anda daha çok ihracat ağırlıklı çalışıyoruz. Büyük gelişmiş sanayi ülkelerine ihracat yapıyoruz. Özellikle otomotiv sanayide oldukça etkili bir konuma geldik. Teknolojiyi yakalamak ve sürekliliği sağlayabilmek en büyük hedefimiz."



Teknolojinin her geçen gün geliştiğini anımsatan Hekimoğlu, kendilerinin de bu teknolojinin arkasında kalmamak için sürekli yeni yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade etti.



Amaçlarının her zaman kaliteyi ön planda tutmak olduğunu belirten Hekimoğlu, "Dünyanın en önde gelen firmaları ile iş yapmanın tek bir yolu var, en üst kalite ve fiyatta rekabetçi olabilmek. Bunları yakaladığınız sürece bu markalarla çalışabilirsiniz." diye konuştu.