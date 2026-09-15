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Çin’e defne yaprağı ihracatının önü açıldı

Çin’e defne yaprağı ihracatının önü açıldı
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Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında imzalanan protokolle Çin'e defne yaprağı ihracatının önü açıldı. Anlaşma defne ihracatçılarınca coşkuyla karşılandı.

Türkiye’den Çin’e defneyaprağı ihracatının 2022 yılında 15 milyon dolarla zirve yaptığını ve Çin’in defne yaprağı ihracatında açık ara birinci ülke olduğunu belirten Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, 2025 yılında Çin’e defne yaprağı ihracatının durduğunu dile getirdi.

Defne ihracatından 2024 yılında 61 milyon dolar, 2025 yılında 51 milyon dolar döviz getirisi elde edildiği bilgisini veren Gürle, “Defne yaprağı ihracatı katma değerli bir ihracat. Çin’e ihracatın tekrar başlamasıyla 2024 yılındaki 61 milyon dolar seviyesine geri döneceğimizi hatta orta vadede 75 milyon dolara ulaşacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.

78 ÜLKE BİZDEN DEFNE YAPRAĞI  ALIYOR

Ege Bölgesi’nin Türkiye’nin defne yaprağı ihracatının yüzde 64’ünü tek başına gerçekleştirdiğine işaret eden EMKOÜİB Başkanı Ali Fuat Gürle, Türkiye’den Çin’e defne yaprağı ihracatının tekrar başlamasına olanak sağlayacak anlaşmanın hayata geçmesindeki çabalarından dolayı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya sektör adına teşekkürlerini iletti.

Türkiye, 2026 yılının ocak – ağustos döneminde 78 ülkeye 35,5 milyon dolarlık defne yaprağı ihraç ederken en çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında 6,8 milyon dolarla Tayvan yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri 3,4 milyon dolarlık defne yaprağı talep ederken, üçüncü sıraya 3,2 milyon dolarla Polonya adını yazdırdı.

TÜRKİYE DEFNESİ ŞİFASI VE AROMASI İLE ÜNLÜ

Etli sulu yemeklerde, kebap çeşitlerinde aroması ile ünlü defneyaprağı, ilaç ve parfüm sanayisinde  ham madde olarak işleniyor. Yemeklerde bozulmayı, bayatlamayı  geciktirdiği belirtiliyor. Defne yaprağı çayı Uzakdoğu ülkelerinde tercih  ediliyor. Defne yağı ise onlarca sektörde farklı amaçlarla kullanılıyor.

Haber: Halit Tunç

Kaynak: Haber Platformu
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