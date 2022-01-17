Iğdır'da 20 Yanvar şehitleri anıldı

Sovyet askerleri tarafından 20 Ocak 1990'da Azerbaycan Azatlık meydanında işlenen ve tarihe '20 Ocak (20 Yanvar) Bakü Katliamı' olarak geçen kanlı olayların yıl dönümü dolayısıyla Iğdır'da anma programı düzenlendi.

IĞDIR (İHA) - Sovyet askerleri tarafından 20 Ocak 1990'da Azerbaycan Azatlık meydanında işlenen ve tarihe '20 Ocak (20 Yanvar) Bakü Katliamı' olarak geçen kanlı olayların yıl dönümü dolayısıyla Iğdır'da anma programı düzenlendi.

Sovyet askerleri tarafından 20 Ocak 1990'da Azerbaycan'da işlenen ve tarihe '20 Ocak (20 Yanvar) Bakü Katliamı' olarak geçen kanlı olayların yıl dönümü dolayısıyla Iğdır Azerbaycan Evi Derneği tarafından anma programı düzenlendi. Düzenlenen anma programı şehitler için saygı duruşu, İstiklal Marşı, Azerbaycan Milli Marşı ile Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Serdar Ünsal yaptığı açıklamada, "70 Yıldan beri Sovyetlerin egemenliğinde yaşayan Azerbaycan, artık özgürlük istemekteydi.1988 yılında zaman zaman Azerbaycan topraklarının bazı şehirlerinde gösteriler yapılmaktaydı. Azerbaycan'ın bağımsızlığı için yürüyüşler düzenlenmekteydi. Bundan dolayı binlerce insan tankların altında kalarak şehit oldu. Bir kısmını da Hazar Deniz'ine döktüler. O gece kanlı bir geceydi ve Sovyetlerin tarihine kanlı bir leke olarak geçti. O gün yapılan katliam dünyanın gözünde de pek bir yer tutmadı. Çünkü bunlar Türk'türler Müslüman'dılar. İlk tepkiyi Türkiye, Iğdır şehri verdi. 'Azerbaycan'a hürriyet' diyerek Rusların bu katliamına tepki gösterdiler" dedi.

Azerbaycan Iğdır Konsolos Yardımcısı Elnur Salayev, "32 yıl önce bu olay yaşanmıştır. Sovyet orduları Azerbaycan'a girerek orada katliam yapmıştır. Orada insanlar tankları altında kalmıştır. O dönemde Sovyetler Birliği'nin dağıldığı bir dönemde tüm halklar gibi Azerbaycan halkı da bağımsızlığı için meydanlara dökülmüştü. Adaletsizliğe ve haksızlığa karşı seslerini yükseltmişlerdi"

(Sebahattin Yum/İHA)