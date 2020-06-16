HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek

Mevzuata aykırı olarak kestiği faturalarla gündem olan İGDAŞ, yine tartışma yaratan bir olaya imza attı. Bir pastanede oturarak seri bir şekilde fatura düzenleyen İGDAŞ görevlisinin görüntüleri vatandaşın tepkisine neden olacak. Konu hakkında açıklama yapan İGDAŞ yetkilileri, söz konusu uygulamanın "offline okuma" olduğunu söyledi.

16.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:47

Haberler.com/ Mesut ŞAHİN

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina döneminde mevzuata aykırı şekilde 40-45 günlük doğal gaz faturası düzenleyen İBB'nin iştiraki İGDAŞ, yine tartışmalara konu olan bir olaya dahil oldu. İGDAŞ görevlisinin bir pastanede oturarak doğal gaz faturası kesmesi vatandaşın tepkisini çekecek.

EPDK SORUŞTURMA AÇMIŞTI

Mevzuata göre faturaların 25 günden az 35 günden fazla olmaması gerekirken, İGDAŞ karantina döneminde 40-45 günlük fatura düzenleyerek abonelere yüksek fatura gönderdi. Yoğun şikayet üzerine inceleme başlatan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), fatura sürelerinin mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatınca İGDAŞ kesilen faturaları iptal ederek vatandaşa yeni fatura düzenledi. Yeni kesilen faturalarla eskisinin arasında fark olması tepki çekti.

YENİDEN TARTIŞMALARA KONU OLDU

Olay gündemden düşmemişken İGDAŞ'ın kestiği faturalar için tartışma yaratan yeni bir görüntü ortaya çıktı. Haberler.com'un ulaştığı görüntülerde Küçükçekmece ilçesine bağlı Kanarya Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir pastanede kahvaltı yaptığı sırada seri bir şekilde fatura kesen İGDAŞ görevlisi, kurumu yeniden tartışmaların odağına çekti.

İGDAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ: OFFLİNE OKUMA

Vatandaşların kafasını karıştıran görüntüler "Acaba saatler okunmadan mı fatura kesiliyor?" sorusunu gündeme getirirken Haberler.com olarak ulaştığımız İGDAŞ yetkilileri konu hakkında bir açıklama yaptı. Görüntüleri tasvip etmediklerini belirten yetkililer, konuyu araştırdıktan sonra yaptıkları geri dönüşte şu ifadeleri kullandı:

"Habere konu olan adreste yapılan inceleme sonucunda; sayaç okuyucu personelimizin yerinde okuma yaptığı tespit edilmiştir. Ancak personelimizin sayaç okuduğu bölgede internet erişimi sağlanamadığından offline (cihaz hafızaya alarak) okuma gerçekleştirilmiştir. Offline okuma sonrasında internet erişiminin olduğu bir bölgede faturalar çıkartılarak adrese teslim edilmiştir. İlgili görüntü offline olarak yapılan işlemin faturaya dökümüyle ilgilidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

OLAY AYDINLATILMADI

Ancak normal şartlarda İGDAŞ görevlisinin binanın içinde internet çekmediği için kapıya çıkıp faturaları burada kesmesi gerekiyordu. Görevlinin bina önüne çıkmak yerine pastanede fatura kesmesi nedeniyle yapılan açıklama olayı tam olarak aydınlatmadı.

İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com

Ekonomi Manşet

Haberler

Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma Ekonomi
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
Altının gram fiyatı 379,4 liradan işlem görüyor Ekonomi
Altının gram fiyatı 379,4 liradan işlem görüyor
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek Ekonomi
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı Ekonomi
Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor Ekonomi
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak Ekonomi
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,83'ten işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,83'ten işlem görüyor
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var
16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar
Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Yükselişini sürdüren dolar 6,85'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,85'ten işlem görüyor
Kayıplarını tekrar kazanan altının gram fiyatı 379,5 liradan işlem görüyor
Kayıplarını tekrar kazanan altının gram fiyatı 379,5 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ömer Çelik Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Sıla Alişan Demet Akalın Mustafa Ceceli
Spor Ozan Tufan Okan Buruk Ahmet Ağaoğlu Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Su Kaza Kadın Bingöl
Şu an buradasınız: İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 15:47:59. #1.14#
title