İdo ve Budo'da Sefer İptalleri
İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İSTANBUL Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.50'deki Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 07.45'teki Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'da ise, 07.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak. Aynı gerekçeyle, 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferleri de iptal edildi. - İstanbul
Kaynak: DHA