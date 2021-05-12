İddaa, Fenerbahçe'ye verdiği şampiyonluk oranıyla hayrete düşürdü

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında kıyasıya süren yarışta İddaa da şampiyonluk oranlarını açıkladı. Son maçlar öncesinde Beşiktaş 1.18'lik oranıyla favori olarak gösteriliyor. Galatasaray'a 2.90'lık oran verildi. Matematiksel olarak şansı devam eden Fenerbahçe'nin oranı ise 150 olarak belirlendi. İddaa, neredeyse Fenerbahçe'ye hiç şans tanımadı.