İddaa, Fenerbahçe'ye verdiği şampiyonluk oranıyla hayrete düşürdü
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında kıyasıya süren yarışta İddaa da şampiyonluk oranlarını açıkladı. Son maçlar öncesinde Beşiktaş 1.18'lik oranıyla favori olarak gösteriliyor. Galatasaray'a 2.90'lık oran verildi. Matematiksel olarak şansı devam eden Fenerbahçe'nin oranı ise 150 olarak belirlendi. İddaa, neredeyse Fenerbahçe'ye hiç şans tanımadı.
Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe iç sahada rakiplerine mağlup olurken, Denizli deplasmanında 4-1 kazanan Galatasaray, sarı-lacivertli rakibini geçerek Beşiktaş ile puanını eşitledi ve ligde 2. sıraya geçti. Ligin son haftası cumartesi günü oynanacak olan maçlarla tamamlanacak ve şampiyon belli olacak.
FAVORİ BEŞİKTAŞ
İddaa da Süper Lig'deki son maçlar öncesinde şampiyonluk oranlarını güncelledi. Yapılan açıklamaya göre, şampiyonluğun favorisi 1.18'lik oranıyla lider Beşiktaş. Beşiktaş'la aynı puanda yer alan Galatasaray'ın şampiyonluk oranı ise 2.90. 2 puan geride bulunan Fenerbahçe'nin oranı ise 150 olarak belirlendi.
Süper Lig şampiyonluk oranları
Beşiktaş: 1.18
Galatasaray: 2.90
Fenerbahçe: 150
Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:
Beşiktaş: 1.12
Fenerbahçe: 4.50
Galatasaray: 11.00