İddaa, Fenerbahçe'ye verdiği şampiyonluk oranıyla hayrete düşürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İddaa, Fenerbahçe'ye verdiği şampiyonluk oranıyla hayrete düşürdü

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında kıyasıya süren yarışta İddaa da şampiyonluk oranlarını açıkladı. Son maçlar öncesinde Beşiktaş 1.18'lik oranıyla favori olarak gösteriliyor. Galatasaray'a 2.90'lık oran verildi. Matematiksel olarak şansı devam eden Fenerbahçe'nin oranı ise 150 olarak belirlendi. İddaa, neredeyse Fenerbahçe'ye hiç şans tanımadı.

Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe iç sahada rakiplerine mağlup olurken, Denizli deplasmanında 4-1 kazanan Galatasaray, sarı-lacivertli rakibini geçerek Beşiktaş ile puanını eşitledi ve ligde 2. sıraya geçti. Ligin son haftası cumartesi günü oynanacak olan maçlarla tamamlanacak ve şampiyon belli olacak.

FAVORİ BEŞİKTAŞ

İddaa da Süper Lig'deki son maçlar öncesinde şampiyonluk oranlarını güncelledi. Yapılan açıklamaya göre, şampiyonluğun favorisi 1.18'lik oranıyla lider Beşiktaş. Beşiktaş'la aynı puanda yer alan Galatasaray'ın şampiyonluk oranı ise 2.90. 2 puan geride bulunan Fenerbahçe'nin oranı ise 150 olarak belirlendi.

Süper Lig şampiyonluk oranları

Beşiktaş: 1.18

Galatasaray: 2.90

Fenerbahçe: 150

Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:

Beşiktaş: 1.12

Fenerbahçe: 4.50

Galatasaray: 11.00

İddaa, Fenerbahçe'ye verdiği şampiyonluk oranıyla hayrete düşürdü
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Tüm ihtimaller altüst oldu
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Tüm ihtimaller altüst oldu
Şampiyonluk düğümü son haftaya kaldı! İşte son puan durumu ve kalan maçlar
Şampiyonluk düğümü son haftaya kaldı! İşte son puan durumu ve kalan maçlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Aykut Erdoğdu Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Seda Sayan Ebru Şallı Demet Akalın
Spor Diego Burak Yılmaz Gökhan Gönül Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İddaa, Fenerbahçe'ye verdiği şampiyonluk oranıyla hayrete düşürdü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 16:37:33. #1.15#

title