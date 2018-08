İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği genel kurulu yapıldı

ANKARA - İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği 3. Olağanüstü Genel Kurulu, Ankara'da Keçiören Neff Konferans Salonu'nda yapıldı.

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği 3. Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. Katılımın yoğun olduğu toplantıya Yönetim Kurulu başkanı Yücel Can'ın açılış konuşmasıyla başlandı. Can, 2015-2018 dönemlerine ait dernek adına yapılan faaliyetler ve mali konularda bilgilendirme yaptı.

Kuruldukları ilk günden itibaren logolarında olduğu gibi insana hizmette sınır tanımadıklarını, kainatın en önemli varlığının insan olduğunu ifade eden Can, insan ekseninde liyakat kadar duygulara, hasletlere, hassasiyetlere, samimiyete, sadakate, vefaya, güven duygusuna önem verdiklerini aktardı.