İçişleri Bakanlığı: İkna edilen 1 terörist daha teslim oldu
02.11.2020 20:57 | Son Güncelleme: 02.11.2020 21:09
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütü mensubu 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 189'a yükseldi" ifadelerine yer verildi.
Haber: ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı