İçişleri Bakanlığı: İkna edilen 1 terörist daha teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütü mensubu 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 189'a yükseldi" ifadelerine yer verildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı