İçişleri Bakanlığı: İkna edilen 1 terörist daha teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı: İkna edilen 1 terörist daha teslim oldu

02.11.2020 20:57 | Son Güncelleme: 02.11.2020 21:09
İçişleri Bakanlığı: İkna edilen 1 terörist daha teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütü mensubu 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 189'a yükseldi" ifadelerine yer verildi. 

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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