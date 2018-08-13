İçişleri Bakanlığı: 1 Haftada 47 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 1 haftada yurt içinde yapılan operasyonlarda 6'sı sözde üst düzey olmak üzere 47 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada iç güvenlik operasyonları kapsamında güvenlik güçleri tarafından 2 bin 218 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 483 terör (PKK/KCK 128, Sol 4, DEAŞ 39, FETÖ/PDY 312), 3 bin 489 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 124 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 96 kişi gözaltına alındı.

47 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ayrıca ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde bulunan Atakan Mahir kod adlı İbrahim Çoban, turuncu kategoride bulunan Deniz Doğan kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş, gri kategoride bulunan Şahin Zaza kod adlı Ahmet Dorak ve Delila Çiya kod adlı Ceylan Buğan ile sözde sorumlu olduğu tespit edilen Roni Munzur kod adlı Mahmut Laçin ve Agit Kılıç adlı teröristlerin de aralarında bulunduğu 6'sı sözde üst düzey olmak üzere 47 terörist (35 ölü, 3 sağ/yaralı, 9 teslim) etkisiz hale getirildi.

Yapılan operasyonlarda 3 ilde 3 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilirken, 33'ü ağır ve uzun namlulu toplam 39 silah, 31 el bombası, 1329 adet muhtelif mühimmat ile 160 kilogram patlayıcı ele geçirilirken 7 adet el yapımı patlayıcı ve mayın da imha edildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKCILIKLA MÜCADELE

Uyuşturucu ve Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 725 operasyonda; 560 kilogram esrar, 422 kilogram eroin, 891 kilogram kokain, 23 kilogram afyon, 2,1 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 1,73 kilogram metamfetamin, 4 bin 10 adet ecstasy, 1525 adet captagon, 2 bin 426 adet sentetik ecza ve 219 bin 759 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca 355 bin 487 paket kaçak sigara ve 23 bin 30 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken bu operasyonlar kapsamında 3 bin 489 kişi gözaltına alındı.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 477 şüpheli gözaltına alınırken 122 kilogram esrar, 3,2 kilogram eroin, 0,4 kilogram kokain, 19,3 kilogram sentetik kannabinoid, 1,6 kilogram metamfetamin, 3 bin 941 adet ecstasy, 1075 adet sentetik ecza ve 3 bin 917 kök kenevir ile 28 tabanca ve tüfek ele geçirildi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında da, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 402 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 292 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında ise 308'si denizlerde olmak üzere 6 bin 657 düzensiz göçmen yakalanarak, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 124 organizatör yakalanarak gözaltına alındı. - Ankara