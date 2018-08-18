İçişleri Bakanı Soylu, Trafik Denetimine Katıldı - (2) - Çorum
-Trafik denetiminden görüntüler -İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yolcu otobüsündeki vatandaşlarla sohbet etmesi -Bakan Soylu'nun çocuklara kırmızı düdük, şapka ve tişört dağıtımı -Detaylar ÇORUM - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çorum'un Osmancık ilçesinde, "Bu bayram ben de trafik...
-Trafik denetiminden görüntüler
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yolcu otobüsündeki vatandaşlarla sohbet etmesi
-Bakan Soylu'nun çocuklara kırmızı düdük, şapka ve tişört dağıtımı
-Detaylar ÇORUM - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çorum'un Osmancık ilçesinde, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında, yol uygulamasına katılarak, çocuklara düdük, tişört ve broşür dağıttı.