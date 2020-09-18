İçişleri Bakanı Soylu, ehliyetlerin kimlik kartlarına yüklenmesi projesini anlattı Açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren, yeni tip sürücü belgelerinin Türkiye genelinde nüfus müdürlüklerinden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlanacağını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren, yeni tip sürücü belgelerinin Türkiye genelinde nüfus müdürlüklerinden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlanacağını bildirdi.

Bakan Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde düzenlenen programda "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi kapsamında sürücü belgesi bilgilerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yüklenmesi uygulamasını anlattı.

Geçmişte nüfus işlemleri için uzun süre beklendiğini anlatan Soylu, teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak, hizmetleri hızlandırdıklarını belirtti.

Nüfus idarelerinin Türkiye'nin teknolojik, modern yüzünü temsil ettiğini dile getiren Soylu, yazılımdan, kimlik kartı basımına, kimlik, ehliyet ve pasaportun tek noktada verilmesine kadar pek çok noktada önemli adımlar atıldığını ifade etti.

Özel sektörün dinamik bir unsur olduğunu, vatandaşın talebini artırabilmek için hizmet standardı ve kalitesini sürekli yükseltmek zorunda olduğunu belirten Soylu, devletin özel sektörün ortaya koyduğu hizmet memnuniyeti standardına ulaşamaması halinde devletle özel sektör arasındaki makasın açılacağını, bu durumun da devleti itibarsızlaştıracağını kaydetti. Soylu, bakanlık olarak hizmet alanlarında vatandaşın memnuniyetini ölçen bir sisteme sahip olduklarını, verilen hizmetin ardından vatandaşlara memnuniyetinin sorulduğunu anlattı.

Nüfus idarelerinde verilen hizmetlere ilişkin aldıkları en büyük riskin, kimlik, ehliyet ve pasaportun bir arada verilmesi işlemi olduğunu aktaran Soylu, ehliyet ve pasaport sisteminin bir günde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne entegre edildiğini, aynı gün hizmet vermeye başlandığını, 4-5 günlük ufak aksaklıkların ardından sistemin tam olarak oturduğunu söyledi. Soylu, "Bugünkü aklım olsa yapmam. Mübarek, önce ehliyeti al, bir ay sonra pasaportu al." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, ehliyet, kimlik, pasaport işlemlerinin 15 dakikada, bunlardan sadece birine ilişkin işlemin ise maksimum 8 dakikada gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yeni sistem sayesinde ayrı ayrı parmak izi verilmek durumunda kalınmadığını da dile getiren Soylu, bunun ülkenin güvenlik sistemine büyük katkı verdiğini, binlerce olayın aydınlatılmasını sağladığını vurguladı. Soylu, atılan adımların faydasının pandemi döneminde de görüldüğünü anlattı.

Devrim olarak nitelendirdiği yeni bir gelişmeyi daha paylaşan Soylu, "Önümüzdeki yılın ilk zaman dilimlerinde inşallah elektronik kimlik doğrulama sistemini de getiriyoruz. Bu da bir devrim, değişim. Teknolojik olarak bizi başka bir noktaya götüren unsur." ifadelerini kullandı. Bu sistemin dolandırıcılıkların önüne geçeceğini, kurumları kontrol mekanizması açısından ciddi bir noktaya getireceğini kaydeden Soylu, bütün alt yapının, yazılımların, düzenlemelerin tamamlandığını, gelecek yıl gerekli adımın atılacağını bildirdi.

"2 bin 850 belge türünden 2 bin 20'si istenmiyor"

Farklı uçlardaki dijital adımlarla 21. yüzyılın tüm imkanlarını kullanarak hem güvenliği hem de kamu hizmet standardını artırmaya çalıştıklarını ifade eden Soylu, kamudaki hizmet sunumunu, bürokratik işlemlerden kaynaklı kayıplardan kurtarmayı hedeflediklerini söyledi.

Bürokratik işlemlerde vatandaştan pek çok farklı belge istendiğini, teknoloji sayesinde zaten kendi sistemlerinde var olan belgeleri vatandaştan tekrar talep etmeyi kaldırmak istediklerini belirten Soylu, bunun için yalınlaştırma adı verilen bir projeye başladıklarını ve şu ana kadar 2 bin 850 belge türünden 2 bin 20'sini istemeyi bıraktıklarını kaydetti.

Soylu, ayrıca, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde şu ana kadar yeni nesil 58 milyon 871 bin 105 kimlik kartı, 10 milyon 190 bin 205 sürücü belgesi, 4 milyon 496 bin 901 pasaport düzenlendiğini aktardı.

Sağlık kuruluşlarına verilen yetkiyle doğum ve ölüm bilgileri işlemlerinin de online ve hızlı yapılmasını sağladıklarını bildiren Soylu, 29 bin 650 doğum, 266 bin 473 vefat tescili yapıldığını, bu sayının tüm vefat tescillerinin yüzde 65'ini oluşturduğunu ifade etti. Soylu, bildirimlerin otomatik olarak hastaneden girildiğini, evrak, zaman, kaynak, personel israfı olmadan işlemin gerçekleştiğini kaydetti.

Soylu ayrıca, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün aynı zamanda ciddi bir arşive sahip olduğunu ve 1881'den beri bulunan 366 milyon belgeyi dijital ortama taşıdıklarını bildirdi. Bakan Soylu, 65 bin nüfus kütüğünün 35 bininin de restoratörlerin çalışmasıyla tertemiz hale getirildiğini, kalanlar için de çalışma yürüttüklerini söyledi.

Mekansal adres kayıt sistemi projesine de değinen Soylu, 53 ilde 1151 yetkili idarenin sisteme entegrasyonunun tamamlandığını, 28 ildeki 610 idareye ilişkin entegrasyon çalışmasının sürdüğünü ifade etti.

Nüfus Müdürlüklerinin vatandaşla temas eden yüzünü modernleştirmek istediklerini de belirten Soylu, 14 il ve 29 ilçede 43 nüfus müdürlüğünün yeni konsepte uygun tasarlandığını, 47 ilçe müdürlüğüyle toplam 90 nüfus müdürlüğünün bu konsepte uyumlu hale getirildiğini bildirdi.

"İlkini hayata geçiriyoruz"

Bugün de daha önce atılan modern adımların üzerine inşa ettikleri projeyi tanıtacaklarını ifade eden Soylu, kartlarını taşıdığı cüzdanı göstererek, "Derdimiz, bunun şişkinliğini azaltmak." dedi.

Kimlik kartının arkasında bir çip bulunduğunu, vatandaşın hayatını kolaylaştıracak bazı işlemleri buradan yapmayı planladıklarını belirten Soylu, ilkini de bu projeyle hayata geçireceklerini söyledi.

Bakan Soylu, "21 Eylül 2020 tarihinden itibaren, yeni tip sürücü belgeleri, yeni alınan ehliyetler Türkiye genelinde nüfus müdürlüklerinden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlanacaktır. Bu işlem için, herhangi bir ücret alınmayacak." diye konuştu.

Sürücü belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda tıpkı eski kartların yenilenmesi gerektiği gibi sürücü belgesinin de kimlikten otomatik olarak silineceğini belirten Soylu, "Fiziki olarak ehliyetiniz olmak durumunda ama esas itibariyle geçerlilik sürecinde ülkemiz sınırları içinde artık trafik denetimlerinde ayrıca sürücü belgesi ibraz etme zorunluluğu ortadan kalkacak. Gerek jandarma gerek trafik, cep telefonu, tablet, barkod okuma cihazı, kimlik doğrulama cihazıyla kontrol yapabilecek." ifadelerini kullandı.

Yeni sistemden sürücü belgesi basımının aynen devam edeceğini, yükleme işleminin yeni nesil sürücü belgesi basılınca yapılacağını dile getiren Soylu, "Yeni kimlik almaya gidenlere nüfus müdürlüklerimizdeki memurlarımız şu soruyu soracaklar, 'kimlik kartınıza ehliyetiniz varsa yüklemek ister misiniz?' İşaretlerse iki işlemi bir arada görecek, otomatik yüklenmiş olacak. Kart adresine postayla gittiği andan itibaren, ehliyeti ve kimliği bu kartta taşıyacak. Her basılan yeni kimliğin içine otomatik olarak da bunu yüklemiş olacağız." diye konuştu.

Bakan Soylu, bu işlemle yurt içinde ehliyet taşıma zorunluluğunun ortadan kalkacağını ancak yurt dışında kimlik kartını okuyacak bir sistem olmadığından ehliyetin taşınması gerekeceğini anlattı.

Sistemin test edilmesi amacıyla ülke genelinde 3 bin 500 personelin kimlik kartına yeni nesil sürücü belgesinin yüklendiğini aktaran Soylu, şu ana kadar hiçbir sorunla karşılaşılmadığını, her türlü teknik önlemin alındığını bildirdi.

Konuşmanın ardından Bakan Soylu'nun yeni nesil sürücü belgesi bilgileri yeni kimlik kartına işlendi.

"Türkiye pek çok ülkenin ilerisinde"

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl de bu projeyle vatandaşların sürücü kimliği ve kimlik kartını aynı anda taşıma zorunluluğunun kalkacağını ifade etti.

Aygöl, 11 bin personel ile 81 ilde hizmet verdiklerini anlatarak, Türkiye'nin nüfus hizmetleri alanında pek çok ülkenin ilerisinde olduğunu belirtti.

Vatandaşa daha kaliteli ve hızlı hizmet verme konusunda attıkları en önemli hizmetlerden birinin sürücü belgesi, kimlik kartı ve pasaportların tek merkezden verilmesi olduğunu aktaran Aygöl, evinden ayrılamayan 15 bin 600 vatandaşın adresine giderek hizmet sunduklarını da bildirdi.

Kaynak: AA