Süper Lig'in Lewandowski'si! Göztepe, Ndiaye'nin şov yaptığı maçta Antalya'ya gol oldu yağdı - Haberler Spor
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Süper Lig'in Lewandowski'si! Göztepe, Ndiaye'nin şov yaptığı maçta Antalya'ya gol oldu yağdı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Göztepe'nun suskun forveti Cherif Ndiaye, Antalyaspor'a patladı. 25 yaşındaki forvet, 27 dakikada yaptığı hat-trickle gündeme damga vurdu. Göztepe, Antalyaspor'u 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti.

Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, 67. dakikada 10 kişi kaldığı maçta Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek 4 maç aradan sonra galip geldi.

Bu sezon Süper Lig'de 19 maçta 3 gol atan Cherif Ndiaye, Antalyaspor'a karşı gol oldu yağdı. 51. dakikada penaltıyı gole çeviren Senegalli forvet, Arap atı gibi açıldı.

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ŞOV YAPTI

Ndiaye penaltı golünden sonra makineyi açtı. 60 ve 78. attığı gollerle hat-trick yaptı. Ndiaye, Göztepe'de 1978-79'dan bu yana iç sahada hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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