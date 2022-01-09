Süper Lig'in Lewandowski'si! Göztepe, Ndiaye'nin şov yaptığı maçta Antalya'ya gol oldu yağdı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Göztepe'nun suskun forveti Cherif Ndiaye, Antalyaspor'a patladı. 25 yaşındaki forvet, 27 dakikada yaptığı hat-trickle gündeme damga vurdu. Göztepe, Antalyaspor'u 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti.
Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, 67. dakikada 10 kişi kaldığı maçta Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek 4 maç aradan sonra galip geldi.
Bu sezon Süper Lig'de 19 maçta 3 gol atan Cherif Ndiaye, Antalyaspor'a karşı gol oldu yağdı. 51. dakikada penaltıyı gole çeviren Senegalli forvet, Arap atı gibi açıldı.
ŞOV YAPTI
Ndiaye penaltı golünden sonra makineyi açtı. 60 ve 78. attığı gollerle hat-trick yaptı. Ndiaye, Göztepe'de 1978-79'dan bu yana iç sahada hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.
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