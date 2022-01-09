Süper Lig'in Lewandowski'si! Göztepe, Ndiaye'nin şov yaptığı maçta Antalya'ya gol oldu yağdı

Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, 67. dakikada 10 kişi kaldığı maçta Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek 4 maç aradan sonra galip geldi.

Bu sezon Süper Lig'de 19 maçta 3 gol atan Cherif Ndiaye, Antalyaspor'a karşı gol oldu yağdı. 51. dakikada penaltıyı gole çeviren Senegalli forvet, Arap atı gibi açıldı.

ŞOV YAPTI

Ndiaye penaltı golünden sonra makineyi açtı. 60 ve 78. attığı gollerle hat-trick yaptı. Ndiaye, Göztepe'de 1978-79'dan bu yana iç sahada hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet