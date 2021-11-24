ICC Başsavcısı, Seyfülislam Kaddafi davasından tarafsızlık gerekçesiyle çekildi

BİRLEŞMİŞ Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) Başsavcısı Karim Khan, savaş suçları iddiasıyla aranan Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi davasından daha önce avukatlığını yaptığı için "tarafsızlık" gerekçesiyle çekildiğini ve bu davaya yardımcısının bakacağını söyledi.

Khan, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, savaş suçları iddiasıyla ICC tarafından hakkında tutuklama kararı olan Seyfülislam Kaddafi davasını yardımcısı James Stewart'a devrettiğini belirtti.

Seyfülislam Kaddafi'nin bir dönem avukatlığın yapan Karim Khan, davadan çekilmesinin nedeninin ise "tarafsız kalmak" olduğunu ifade etti.

Karim Khan ICC'nin, Libya'daki savaş suçu iddialarına yönelik kanıt toplamaya devam ettiğini ve 2022 yılının başlarında Libya'yı ziyaret etmeyi planladığını söyledi.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri

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