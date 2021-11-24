ICC Başsavcısı, Seyfülislam Kaddafi davasından tarafsızlık gerekçesiyle çekildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ICC Başsavcısı, Seyfülislam Kaddafi davasından tarafsızlık gerekçesiyle çekildi

AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
ICC Başsavcısı, Seyfülislam Kaddafi davasından tarafsızlık gerekçesiyle çekildi

BİRLEŞMİŞ Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) Başsavcısı Karim Khan, savaş suçları iddiasıyla aranan Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi davasından daha önce avukatlığını yaptığı için "tarafsızlık" gerekçesiyle çekildiğini ve bu davaya yardımcısının bakacağını söyledi.

BİRLEŞMİŞ Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) Başsavcısı Karim Khan, savaş suçları iddiasıyla aranan Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi davasından daha önce avukatlığını yaptığı için "tarafsızlık" gerekçesiyle çekildiğini ve bu davaya yardımcısının bakacağını söyledi.

Khan, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, savaş suçları iddiasıyla ICC tarafından hakkında tutuklama kararı olan Seyfülislam Kaddafi davasını yardımcısı James Stewart'a devrettiğini belirtti.

Seyfülislam Kaddafi'nin bir dönem avukatlığın yapan Karim Khan, davadan çekilmesinin nedeninin ise "tarafsız kalmak" olduğunu ifade etti.

Karim Khan ICC'nin, Libya'daki savaş suçu iddialarına yönelik kanıt toplamaya devam ettiğini ve 2022 yılının başlarında Libya'yı ziyaret etmeyi planladığını söyledi.

BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis istifa etti

BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis istifa etti

 Libya'da kurtarılan 7 Türk vatandaşından Halil Gözel Adana'daki ailesine kavuştu

Libya'da kurtarılan 7 Türk vatandaşından Halil Gözel Adana'daki ailesine kavuştu

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title