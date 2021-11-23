Icarus sistem gereksinimleri 2021! Icarus sistem gereksinimleri neler?

ICARUS, sekiz adede kadar kooperatif oyuncu veya solo için oturum tabanlı bir PvE hayatta kalma oyunudur. Ters giden terraforming sonrasında vahşi bir uzaylı vahşi doğasını keşfedin. Egzotik madde madenciliği yapacak kadar uzun süre hayatta kalın, ardından daha ileri teknolojiler üretmek için yörüngeye dönün. Son teslim tarihini karşılayın veya sonsuza kadar geride kalın. Peki Hayatta kalma oyunu Icarus'un Sistem Gereksinimleri neler? Icarus sistem gereksinimleri!

ICARUS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

ICARUS MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit versions)

İşlemci: Intel i5 8400

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB

DirectX: Sürüm 11

ICARUS ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit versions)

İşlemci: Intel i7-9700

Bellek: 32 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3060ti

DirectX: Sürüm 11

ICARUS KAÇ GB?

Icarus'u oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil cihazınızda minimum 70 GB boş alan gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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