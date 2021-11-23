Icarus sistem gereksinimleri 2021! Icarus sistem gereksinimleri neler? - Haberler
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Icarus sistem gereksinimleri 2021! Icarus sistem gereksinimleri neler?

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Icarus sistem gereksinimleri 2021! Icarus sistem gereksinimleri neler?

Hayatta kalma oyunu Icarus'un sistem gereksinimleri açıklandı. Grafik canavarı olarak bilinen Icarus'un sistem gereksinimleri neler? Icarus kaç GB? Detaylar haberimizde

ICARUS, sekiz adede kadar kooperatif oyuncu veya solo için oturum tabanlı bir PvE hayatta kalma oyunudur. Ters giden terraforming sonrasında vahşi bir uzaylı vahşi doğasını keşfedin. Egzotik madde madenciliği yapacak kadar uzun süre hayatta kalın, ardından daha ileri teknolojiler üretmek için yörüngeye dönün. Son teslim tarihini karşılayın veya sonsuza kadar geride kalın. Peki Hayatta kalma oyunu Icarus'un Sistem Gereksinimleri neler? Icarus sistem gereksinimleri!

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  • İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit versions)
  • İşlemci: Intel i5 8400
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB
  • DirectX: Sürüm 11

  • İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit versions)
  • İşlemci: Intel i7-9700
  • Bellek: 32 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3060ti
  • DirectX: Sürüm 11

Icarus'u oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil cihazınızda minimum 70 GB boş alan gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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