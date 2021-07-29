İBB UKOME Toplantısı'ndan ulaşım zammı çıktı! Tam bilet 4 lira 5 kuruş oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında alınan zam kararları belli oldu. İBB'nin yüzde 24'lük zam teklifi kabul görmezken, yüzde 15 zam oranı oybirliği ile kabul edildi. Tam bilet 3.50'den 4.05 TL'ye, öğrenci bileti 1.70 TL'den 1.95'e yükseldi.

İstanbul'da tüm gözlerin çevrildiği Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi. İstanbul Kongre Merkezi'ndeki toplantıda ulaşım ücretlerine de yüzde 24.12 zam yapılması teklifi görüşüldü.

ENFLASYON GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Teklifte, en son bilet ücretlerine 6 Şubat 2020'de düzenleme yapıldığı belirtilerek geçen yaklaşık 18 ay boyunca enflasyon değişiminin yüzde 23.34, yakıt ücret değişiminin yüzde 12.9, asgari ücret değişiminin de yüzde 34,43 oranında gerçekleştiği aktarıldı.

YAPILAN ZAMLAR HATIRLATILDI

18 ayda elektriğe yüzde 32.45, doğalgaza yüzde 20.20, köprü ve otoyollara yaklaşık yüzde 25.50, Avrasya Tünel geçiş ücretlerine yüzde 97,42 oranında zam yapıldığı belirtildi.

İBB YÜZDE 24 ZAM TEKLİF ETTİ

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle ulaşım ücretlerine yüzde 24,12'lik zam talep edildi.

HÜKÜMET KANADI YÜZDE 15 DEDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, zam oranının çok yüksek olduğunu belirterek yüzde 15 oranında zam yapılması teklifinde bulundu. İmamoğlu "Geçen ay zam teklifini neden reddettiniz, bu ay neden yüzde 15 zam veriyorsunuz. Ne zamana kadar veriyorsunuz? İnsafa mı geldiniz? Halkımıza açıklama yapalım" dedi.

TAM BİLET 4 LİRA 5 KURUŞ OLDU

İmamoğlu, önümüzdeki temmuz ayına kadar bu zam oranının önerildiğini bir yıl boyunca başka zam yapılmayacağını belirtti. Yücel, kanaatlerini dile getirdikleri için suçlu ilan edildiklerini söyledi.

İmamoğlu "Suçlu UKOME'yi bu hâle getiren. Size hesap sormuyorum. Çünkü diyor ki birisi 'topal ördek'. Birileri siyasi egosunu tatmin etmek istiyor" diye konuştu.

İmamoğlu, teklifleri oya sundu. İBB yönetiminin hazırladığı yüzde 24 zam oranı reddedildi, yüzde 15 zam oranı oybirliği ile kabul edildi. Tam bilet 3.50'den 4.05 TL'ye, öğrenci bileti 1.70 TL'den 1.95'e yükseldi.