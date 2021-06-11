"İBB Sosyal Kart" bakkallarda da kullanılabilecek
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"İBB Sosyal Kart" bakkallarda da kullanılabilecek

'İBB Sosyal Kart' bakkallarda da kullanılabilecek
Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) bazı zincir marketlerde geçen sosyal kartları "Halk Bakkal" projesiyle bakkallarda da kullanılabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) bazı zincir marketlerde geçen sosyal kartları "Halk Bakkal" projesiyle bakkallarda da kullanılabilecek.

Halk Bakkal projesi tanıtım toplantısı, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcıları Fethi Açıkel ile Onursal Adıgüzel, CHP'li bazı milletvekilleri, meclis üyeleri ve davetli bakkallar katıldı.

Toplantıda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye olarak ihtiyaç sahibi 160 bin aileye aylık toplam 30 milyon liralık sosyal kart yüklemesi yaptıklarını anlatarak, kartların Halk Bakkal uygulaması ile zincir marketlerden sonra bakkallarda da kullanılacağını söyledi.

İBB Sosyal Kart sahibi vatandaşların, istedikleri yerden alışveriş yapma hakkına sahip olduklarını belirten İmamoğlu, "Ama biz, iddialıyız. Vatandaşlarımız, projenin şartlarını yerine getirerek, Halk Bakkal logosunu dükkanlarında kullanmaya hak kazanan bakkalları, göreceksiniz öncelikle tercih edecekler. Vatandaş, burada bakkalının yanında olacak." diye konuştu.

İmamoğlu, ayrıca Halk Bakkal logolu işletmelere tanıtım, ucuza mal temin etmesi için organizasyon desteği, dezenfeksiyon ve ilaçlama gibi hizmetleri de sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri ve bakkallar toplu fotoğraf çektirdi.

'İBB Sosyal Kart' bakkallarda da kullanılabilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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