İBB'nin şirketi 157 otomobil alacak
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İBB'nin şirketi 157 otomobil alacak

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketlerinden "İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama San. ve Tic. A.Ş.", 157 adet binek otomobil satın almak için ihale açtı.

İBB'nin şirketi 157 otomobil alacak
29.05.2020 12:29 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:29
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketlerinden "İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama San. ve Tic. A.Ş.", 157 adet binek otomobil satın almak için ihale açtı. Şirket, alacağı otomobiller için haziran ayında 6 ayrı ihale gerçekleştirecek.

İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama San. ve Tic. A.Ş., satın alacağı otomobiller farklı özelliklere sahip olduğu için 6 ayrı ihale hazırladı. Alımı yapılacak bütün otomobiller 2020 model ve sedan türü olacak.

IŞIKLI MAKYAJ AYNALI

Şirket 9 Haziran'da yapacağı ilk ihale ile 3 adet binek otomobil alacak. İhale şartnamesine göre bu otomobiller motor hacmi, motor gücü, yakıt deposu büyüklüğü gibi üstün teknik özelliklere sahip olacak. Bunlar için ayrıca panoramik cam tavan, ışıklı makyaj aynaları olması şartı aranıyor. Daha sonraki 3 ihalenin her biri ile 4'er tane otomobil alınacak. Her grup otomobil için ayrı teknik özellikler isteniyor. Örneğin bir grup için, en az 7 inch renkli dokunmatik ekran şartı aranıyor. İki grubun dizel olması istenirken bir grubun benzinli olması şartı yer alıyor.

İhalesi 19 Haziran'da yapılacak olan, en büyük alımda ise 80 otomobil bulunuyor. Bu gruptaki araçların tamamı beyaz renkte ve önden çekişli olacak. 40 litrelik yakıt deposu olması istenen araçların dizel olması isteniyor.

Şirketin ihale duyurusu yaptığı son ihale 22 Haziran'da yapılacak. Bu ihale kapsamında ise 62 binek otomobil alınacak. Motor gücü en düşük otomobiller bu grupta yer alıyor (Motor gücü en az 'ps' 115 olacak). Araçların 31'i platin gri, 27'si beyaz,  4'ü titanyum gri olacak.

İSTANBUL ULAŞIM A.Ş

İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama San. ve Tic. A.Ş., İBB tarafından 1997'de "İstanbul Konut Hizmet ve Yönetim İşletmeciliği A.Ş." adıyla kuruldu. 2009'da şirketin adı "İstanbul Otobüs İşletmeleri Tic. A.Ş." olarak değiştirildi.

Şirketin adı 26 Şubat 2020 tarihinde bir kez daha değiştirilerek şimdiki adını aldı. Seçimlerden sonra, 18 Temmuz 2019'da şirketin yönetim kurulu başkanlığına, İBB Başkan Danışmanı ve sözcüsü Murat Ongun getirildi. Ongun, şirketin adının değişmesinden yaklaşık bir ay sonra yönetim kurulu başkanlığından ayrıldı. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, aynı zamanda İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olan Yavuz Saltık getirildi. Trabzon doğumlu olan Yavuz Saltık, 2015 yılında Beylikdüzü Belediyesi'nde Başkan Ekrem İmamoğlu'nun özel kalem müdürlüğüne başladı. Seçimlerden sonra da İBB'ye geçti. Murat Ongun'un, İBB'nin şirketlerinden Medya A.Ş.'deki yönetim kurulu başkanlığı devam ediyor.

SEDAN TİP OTOMOBİL

Sedan tabiri, genel standardı olmamakla birlikte iç hacmi geniş, uzun şaseli ve iç konforları yüksek araçları tanımlamak için kullanılıyor. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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