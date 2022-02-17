İBB'nin pandemi döneminde ihtiyaç sahibi aileler için topladığı 6.2 milyon TL, İstanbul Defterdarlığı'na aktarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ( İbb ), koronavirüs salgınına karşı ihtiyaç sahibi aileler için "Birlikte başaracağız" sloganı ile bir bağış kampanyası başlatmış ve yardım toplamaya başlamıştı. Ancak 30 Mart 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından "Yardım Toplama" konulu bir genelge yayımlandı ve belediyelerin yardım toplaması durduruldu.

SON KARARI DANIŞTAY VERDİ

Bu gelişme üzerine İBB Hukuk Müşavirliği, İçişleri Bakanlığı genelgesinin yürütmesinin durdurulması için Danıştay'a yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı. Danıştay ise belediyelerin yardım kampanyası düzenleyerek para toplayamayacağına karar verdi.

İBB: 6.2 MİLYON TL DEFTERDARLIĞA AKTARILDI

Bugün İBB'den konu hakkında yeni bir açıklama geldi. Büyükşehir Belediyesi, kampanya kapsamında toplanan 6.2 milyon liralık bağışın İstanbul Defterdarlığı'na aktarıldığını duyurdu. İBB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pandemide ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlarımıza destek için başlattığımız kampanyaya yapılan 6.2 milyon TL (1 Dolar 7 TL idi) bağışa el konulmuş ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması engellenmişti. Son olarak bu bağışlar İstanbul Defterdarlığı'na aktarıldı. Kamuoyunun bilgisine"

İşte o paylaşım: