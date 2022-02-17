İBB'nin pandemi döneminde ihtiyaç sahibi aileler için topladığı 6.2 milyon TL, İstanbul Defterdarlığı'na aktarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İBB'nin pandemi döneminde ihtiyaç sahibi aileler için topladığı 6.2 milyon TL, İstanbul Defterdarlığı'na aktarıldı

Haberler.com, Mesut Şahin - Ekonomi
 - Güncelleme:

İBB'nin pandemi döneminde ihtiyaç sahibi aileler için başlattığı yardım kampanyası, İçişleri Bakanlığı tarafından durdurulmuş ve toplanan paralara el konulmuştu. İBB'den bugün yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında toplanan 6.2 milyon TL İstanbul Defterdarlığı'na aktarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ( İbb ), koronavirüs salgınına karşı ihtiyaç sahibi aileler için "Birlikte başaracağız" sloganı ile bir bağış kampanyası başlatmış ve yardım toplamaya başlamıştı. Ancak 30 Mart 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından "Yardım Toplama" konulu bir genelge yayımlandı ve belediyelerin yardım toplaması durduruldu.

SON KARARI DANIŞTAY VERDİ

Bu gelişme üzerine İBB Hukuk Müşavirliği, İçişleri Bakanlığı genelgesinin yürütmesinin durdurulması için Danıştay'a yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı. Danıştay ise belediyelerin yardım kampanyası düzenleyerek para toplayamayacağına karar verdi.

İBB: 6.2 MİLYON TL DEFTERDARLIĞA AKTARILDI

Bugün İBB'den konu hakkında yeni bir açıklama geldi. Büyükşehir Belediyesi, kampanya kapsamında toplanan 6.2 milyon liralık bağışın İstanbul Defterdarlığı'na aktarıldığını duyurdu. İBB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pandemide ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlarımıza destek için başlattığımız kampanyaya yapılan 6.2 milyon TL (1 Dolar 7 TL idi) bağışa el konulmuş ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması engellenmişti. Son olarak bu bağışlar İstanbul Defterdarlığı'na aktarıldı. Kamuoyunun bilgisine"

İşte o paylaşım:

İBB'nin pandemi döneminde ihtiyaç sahibi aileler için topladığı 6.2 milyon TL, İstanbul Defterdarlığı'na aktarıldı

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

İçişleri Bakanlığı, İBB, Ekonomi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

Doğrucu Davud:

CHP siyasi rant elde edecek diye fakirin fukaranın rızkına el koymuşlar resmen. Defterdarlık da işi sevimli göstermek tepkiyi azaltmak için. Defterdarlığın paraları nasıl harcanıyor zaten eleştiri konusu o. İhaleler vs

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
HASAN1906:

SİZLER İÇİN İHTİYAÇ SAHİBİ ANCAK SİZDEN OLANLAR ÇÜNKÜ DAHA ÖNCEDENDE YARDIM DAĞITTINIZ İNCELEME SONUCU HEP SİZLERDEN OLANALAR DAĞITTIĞINIZ BELGELENMİŞTİ VAATLERİNİ YERİNE GETİRMEYENDEN HER ŞEY BEKLENİR

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title