İBB'den "3 katı fiyatına cerrahi maske alımı" iddialarına ilişkin açıklama İBB, taban fiyatı 1 TL olarak belirlenen cerrahi maskeler için 2,89 TL ödendiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Maskelerle ilgili yaratılmak istenen gündemin iyi niyetli olmadığı belirtilen açıklamada, "Alınan maskeler 12 saat dayanıklıdır. Diğer maskelerden farklı olarak sıvı geçirmezdir. Koruma özelliği daha yüksektir" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İETT için açılan ihaleye 100 bin adet cerrahi maske satın aldı. Ancak yapılan ihalede CHP'li Hülya Sarıgöl'ün firmasına tavan fiyatı 1 TL olarak belirlenen maskeler için 2,89 TL ödendiği iddia edildi. İBB'den söz konusu iddialara ilişkin yapılan açıklamada, "İETT şoförleri için pandemi döneminde satın alınan maskelerle ilgili yaratılmak istenen gündem, zorlama, amacı görmezden gelen, iyi niyetli olmayan iddialardır. Koruma özelliğinin daha yüksek olması için diğerlerinden daha büyük ebatlı maskeler tercih edilmesi yoluna da gidilmiştir" denildi.

"İYİ NİYETLİ OLMAYAN İDDİALARDIR"

İBB, taban fiyatı 1 TL olarak belirlenen cerrahi maskeler için 2,89 TL ödendiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İETT şoförleri için pandemi döneminde satın alınan maskelerle ilgili yaratılmak istenen gündem, zorlama, amacı görmezden gelen, iyi niyetli olmayan iddialardır. Salgın döneminde en zor görevi yapan meslek grupları arasında yer alan İETT şoförlerinin sağlığını korumak İBB'nin de iştiraki İETT'nin de en öncelikli görevidir.

"İETT ŞOFÖRLERİ, BU DÖNEMDE EN ZOR GÖREV YAPAN MESLEK GRUPLARI ARASINDA"

Bugün, bazı sosyal medya hesaplarında ve internet sitelerinde, İETT'nin Mayıs ayında satın aldığı maskelerle ilgili bazı haber, değerlendirme ve iddialar yer almıştır. İBB olarak öncelikle belirtmek isteriz ki salgın döneminde en zor görev yapan meslek grupları arasında İETT şoförleri de başta gelmekte. Bu çalışma arkadaşlarımızın sağlıklarını, her dönem olduğu gibi pandeminin en yaygın olduğu süreçte de korumak gerekiyor. Bu nedenle, İETT şoförlerinin kullanması amacıyla 100 bin özel nitelikli maske satın alması yoluna gidilmiştir. Satın alma işlemi salgın nedeniyle mevzuatın izin verdiği şekilde doğrudan alım yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.

"KORUMA ÖZELLİĞİ DAHA YÜKSEK"

Alınan maskeler 12 saat dayanıklıdır. Diğer maskelerden farklı olarak sıvı geçirmezdir. Hastalığın sıvı teması ile yayılma ihtimali yüksek olduğundan böylesi maskelerin tercih edilmesi İETT şoförlerinin sağlığı için en doğru karardır. Ayrıca bu maskeler elle iplik dikişi değil makine marifetiyle ultrasonik şerit dikişlidir. Yine kulakta bir rahatsızlık yaratmaması için halkaları şerit esneklik taşımaktadır. Koruma özelliğinin daha yüksek olması için diğerlerinden daha büyük ebatlı maskeler tercih edilmesi yoluna da gidilmiştir"