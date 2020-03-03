İBB, müze giriş ücretlerine %50'ye varan oranlarda zam yaptı

03.03.2020 12:55 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:50

İstanbul Büyükşehir Belediye'sinin (İBB) zam furyasına bir yenisi daha eklendi. Toplu ulaşıma yaptığımı %35'lik zamla tepki çeken İBB yönetimi, müzelerin girişlerine yüzde 50 ile 30 arasında zam yaptı.

İBB yönetimi tarafından müzelerin girişlerine yüzde 50 zam yapıldı. 1 Mart'tan itibaren uygulamaya konulan zam tarifesiyle Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453, Şerefiye Sarnıcı, Tekfur Sarayı Çini Müzesi giriş ücretleri zamlandı. Daha önce giriş ücreti 10 TL olan Yerebatan Sarnıcı; yüzde 50 zam yapılarak 15 TL, öğrenci ve öğretmen 5 TL, yabancı ziyaretçi ise 30 TL olarak açıklandı.

MİNİATÜRK, PANAROMA 1453, TEKFUR SARAYI MÜZESİ ZAMLANDI

Giriş ücreti 7,5 TL olan Miniatürk girişi ise 10 TL oldu. Öğrenci 5 TL olurken, yabancı ziyaretçi 20 TL oldu. Panorama 1453 ise 7,5 TL'den 10 TL'ye çıktı.

Diğer taraftan önceki dönem İBB tarafından ücretsiz olarak ziyarete açılan Tekfur Sarayı Müzesi ücretli yapılarak 10 TL, öğrenci 5 TL oldu.

İMAMOĞLU: MUTLU DA HUZURLU DA DEĞİLİZ

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapılan zamlarla ilgili olarak "Zam yaptığımız için mutlu da huzurlu da değiliz" dedi.

İETT tarafından düzenlenen 'Performans Gelişim Sistemi Ödül Töreni'ne katılan İmamoğlu, "Doğru; biz, zam yapmak zorunda kaldık. Bundan, asla ve asla mutlu değiliz. Huzurlu da değiliz. Keşke, zam yapmadan bu şehirdeki insanlara hizmet etmeye devam etsek. Ama ne yazık ki, bu sene zam yapmasaydık, bütçeden sübvansiyon rakamlarımız neredeyse 3 milyar 600 milyon liranın üzerine çıkıyordu. Bu rakamlar, büyük rakamlar. Ama bütçeyi döndürebileceğimiz rakamlar değil" dedi.

Kaynak: İHA

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