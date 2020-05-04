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İBB'den askıda fatura uygulaması! İhtiyaç sahiplerinin faturasını hayırseverler ödeyecek

04.05.2020 13:34 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:46

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgını sürecinde zor günler geçiren yurttaşlar için "askıda fatura" uygulamasını tanıttı. İhtiyaç sahibi aileler, İBB'nin internet sitesindeki, "askıda fatura" uygulamasına su ve doğal gaz faturalarının bilgisini yazacak, yardımcı olmak isteyen hayırseverler de siteye girip ödeme yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmak zorunda olan ya da işini kaybeden yurttaşlarla dayanışmak amacıyla geliştirilen "askıda fatura" uygulamasını tanıttı.

"DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRMEMİZ GEREK"

Küresel salgının sağlık problemleri ile birlikte çok ciddi ekonomik sorunları da beraberinde getirdiğini vurgulayan İmamoğlu, "İstanbul'da, hayatını günlük gelirle kazanan milyonlarca insan, neredeyse 2 aydır çalışamıyor. Evlerine ekmek getiremiyorlar. Hayat, her geçen gün zorlaşıyor. Bu tablo, bize dayanışmayı daha da güçlendirmemiz gerektiğini gösteriyor. İBB olarak, her gün on binlerce aileye gıda yardımı, alışveriş kartı yardımı ve nakdi destek vermeye devam ediyoruz" dedi.

"YENİ BİR ADIM DAHA ATIYORUZ"

Hayatın sadece bunlarla sınırlı olmadığını belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşların gelir kaybı nedeniyle ödenemeyen faturaları da var. Pandemi süreci nedeniyle İstanbul'da 3 ay boyunca su faturası ödemeleri ertelendi. Ancak 3 ay sonra bu faturalar, mevcut faturalarla birlikte ödenecek. Yani birikmiş bir borç olarak, ihtiyaç sahiplerini zorlayacak. Doğal gazda ise yasal olarak fatura ertelemesi ne yazık ki yapılamadı. İBB olarak, bu zor günlerde ihtiyaç sahibi ailelerle dayanışmayı artırmak adına, yeni bir adım daha atıyoruz. Bu süreçte çok sayıda vatandaşımız dayanışma duygusuyla bizimle iletişime geçiyor ve ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlarımıza destekte bulunmak istediğini paylaşıyor. 'Ben ne yapabilirim' diye soruyorlar."

ASKIDA FATURA UYGULAMASI

"Şimdi aylık faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahipleriyle, bu ihtiyaçları onlar adına gidermek isteyen hayırsever vatandaşlarımızı bir araya getiriyoruz" diyen İmamoğlu, yeni başlattıkları "askıda fatura" uygulamasını şöyle tanıttı:

"Kampanyanın özü şu: İBB tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilmiş aileler, İBB'nin internet sitesine giriş yapacak. Karşısına çıkacak olan, 'askıda fatura' uygulamasına tıklayacak; İBB kuruluşları olan İSKİ ve İGDAŞ'a ait su ve doğal gaz faturalarının bilgisini buraya yazacak. Fatura ödeyerek hayır yapmak isteyen hemşehrilerimiz de su için farklı fiyat aralığında, gaz için farklı fiyat aralığında fatura ödeme tercihinde bulunabilecek. Kampanya ile ilgili tüm ayrıntılara, ibb.gov.tr'ye girerek askıda fatura uygulamamızda görebilirsiniz. Mübarek Ramazan ayında, ihtiyaç sahibi olduğu kanıtlanmış ailelerin su ya da doğal gaz faturasını ödemek isteyen hayırsever vatandaşlarımızı, kampanyamıza güçlü bir desteğe davet ediyoruz. Su ya da gaz faturasını ödeyemediği için gelecek günleri kendine dert eden vatandaşlarımıza hep birlikte sahip çıkalım. Bu zor günlerde kimseyi geride bırakmayalım."

İBB'den askıda fatura uygulaması! İhtiyaç sahiplerinin faturasını hayırseverler ödeyecek

Ekonomi Manşet

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