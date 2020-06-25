İBB 5 bin yeni taksi projesi için ilk adımı bugün atıyor! Proje UKOME'ye sunulacak İBB Başkanı İmamoğlu, tartışma konusu olan 5 bin yeni taksi projesi için bugün ilk adımı atacaklarını belirterek "UKOME'ye yeni taksi teklifimizi getiriyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 bin yeni taksi projesi için bugün ilk adımı atacaklarını belirtti. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan İmamoğlu, UKOME'ye yeni taksi teklifinin getirileceğini söyledi.

Twitter'dan açıklama yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Taksi emekçileri dahil tüm İstanbullular bir dünya şehrine yakışan hizmet istiyorlar. Mevcut düzen bir kaç yüz kişiyi mutlu ederken, milyonlar yıllardır mağdur. İstanbul'a yakışan standartları sağlamak için yarın ilk adımı atıyoruz ve UKOME'ye yeni taksi teklifimizi getiriyoruz."

TAKSİLERDE İSTANBUL KART KULLANILACAK

İmamoğlu, daha önce yaptığı açıklamada 5 bin yeni taksiyi 3 vardiya halinde çeşitli prensiplerle taksileri çalıştıracaklarını ve araçlarda İstanbulkart kullanılacağını bildirmişti.

UKOME GÜNDEMİ

UKOME'de taksi taşımacılığının düzenlenmesi, minibüslerin taksiye dönüştürülmesi, taksi dolmuşların taksiye dönüştürülmesi, Silivri, Çatalca, Şile'deki "M" seri plakalı taksilerin "T" seri plakalı taksi kapsamında değerlendirilmesi, turistik İstanbulkart düzenlenmesi gibi teklifler gündeme gelecek.

PROJE TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesi, taksi plakası kiralayan galericilerin tepkisini çekmiş ve İBB ile restleşmelerine neden olmuştu. Proje için taksiciler arasında da görüş ayrılıkları yaşandı. Taksicilerin bir kısmı işlerini azaltacağını belirterek projeye karşı çıktı. Bir grup taksici de galericilerin rantının önüne geçeceğini belirterek projeyi destekledi.