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Huzurevi sakinleri hemsball ile tanıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Huzurevi sakinleri hemsball ile tanıştı

Çal Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinliklerinde, ilçede bulunan huzurevi sakinleri ilk kez tanıştıkları hemsball sporunu çok sevdi.

Çal Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinliklerinde, ilçede bulunan huzurevi sakinleri ilk kez tanıştıkları hemsball sporunu çok sevdi.

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri tüm yurtta devam ediyor. Hafta boyunca farklı spor etkinlikleriyle kutlanan organizasyonda Çal ilçesinden farklı ve ilginç görüntüler yansıdı. 7 den 70'e herkes için spor parolası ile ilçe halkını sporla buluşturan Çal Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, etkinliklerden birini ilçede bulunan huzurevinde gerçekleştirdi. Makbule Hasan Erdoğan Huzurevi sakinleri, spor uzmanı ve antrenörler eşliğinde Türkiye'nin yerli ve milli sporu olarak görülen hemsball sporunu oynadı.

Huzurevinden harekette bende varım mesajı

Uzun yıllar Almanya'da yaşadıktan sonra Çal'a dönüş yapan ve burada yaptırdıkları huzurevinde yaşamaya başlayan Makbule ve Hasan Erdoğan çifti, karşılıklı hemsball oynayarak toplumda herkesi hareketli yaşamaya davet etti. "Spor sağlıklı yaşamın anahtarıdır" diyen Hasan Erdoğan. bu gibi sportif aktivitelerin olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Sportif faaliyetler hız kesmeden devam edecek

İlçe de her yaştan bireyi sporla buluşturmak için çalıştıklarını söyleyen Çal Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tayfur Öztepe, Avrupa Spor Haftası dolayısıyla hareketli yaşama dikkat çekmek için bir takım etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi. Sorumlulukları gereği toplumsal yaşamda başta gençler, engelliler, kadınlar ve yaşlılar olmak üzere toplumun tüm kesimlerini sporla kucaklamak istediklerini kaydeden Öztepe, sporu yaşam biçimi haline getirmek için daha çok çalışacaklarının altını çizdi. Çal'da yeni dönemde farklı branşlarda sportif etkinlikler, turnuvalar ve yeni projelerle hareketli yaşamın devam edeceği kaydedildi. - DENİZLİ

Huzurevi sakinleri hemsball ile tanıştı

Huzurevi sakinleri hemsball ile tanıştı

Huzurevi sakinleri hemsball ile tanıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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