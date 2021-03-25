Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası'ndaki görevini bırakıyor
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Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası'ndaki görevini bırakıyor

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 26 Mart Cuma günü yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında görevini bırakacak. Aydın, Ziraat Bankası'ndaki görevini bırakması halinde Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı görevinden de vazgeçmiş olacak.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın hem bankadan hem de Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı görevinden ayrılacağı iddialarını doğruladı.

Oda TV'ye konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın hem bankadan hem de Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı görevinden ayrılacağını dile getirerek, "İstifa etmiyorum ancak yarınki yönetim kurulu toplantısında görevimi bir başka arkadaşa devrediyorum. Olağan bir süreç" ifadelerini kullandı.

YENİ GÖREVİNİZ NEDİR SORUSUNA YANIT VERMEDİ

Aydın, "Yeni göreviniz nedir" sorusuna ise, "Onun için ilerleyen zamanlarda açıklama yapılır" demekle yetindi.

Hüseyin Aydın, Temmuz 2011'den bu yana Ziraat Bankası'nın Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Aydın, Ziraat Bankası'ndaki görevini bırakması halinde Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı görevinden de vazgeçmiş olacak.

Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası'ndaki ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı'ndaki görevlerini bırakıyor
Hüseyin Aydın

HÜSEYİN AYDIN KİMDİR?

1959 yılında Borçka/Artvin'de doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi'nden mezun oldu. Meslek hayatına Ziraat Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Aydın, Ziraat Bankası'nda çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 28.03.2003-13.04.2005 tarihleri arasında Halk Bankası Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği ve 28.04.2004-12.11.2004 tarihleri arasında Mülga Pamukbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. 14.04.2005-31.05.2005 tarihleri arasında Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Aydın, 31.05.2005 tarihinde Halk Bankası Genel Müdürü oldu. 15.07.2011 tarihi itibariyle Ziraat Bankası Genel Müdürü olarak göreve başlayan Aydın, Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı görevini de yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası'ndaki görevini bırakıyor

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Haber Yorumları (1)
HAKAN: bakanlık mı geliyor acaba
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500
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