Hurdaya dönen otomobilde burnu bile kanamadan kurtuldu
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Hurdaya dönen otomobilde burnu bile kanamadan kurtuldu

26.09.2020 17:14 | Son Güncelleme: 26.09.2020 17:19
Hurdaya dönen otomobilde burnu bile kanamadan kurtuldu

Şanlıurfa'da bir sürücü, takla atarak hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu.

Şanlıurfa'da bir sürücü, takla atarak hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep - Şanlıurfa yolunun Akabe mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 63 AAN 731 plakalı otomobil, kaza yaparak yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan otomobilde ismi öğrenilemeyen sürücü kendi imkanları ile aracın dışına çıktı. Burnu bile kanamayan sürücünün otomobili ise hurdaya döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Hurdaya dönen otomobilde burnu bile kanamadan kurtuldu
Hurdaya dönen otomobilde burnu bile kanamadan kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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