Humanoid Robot Sofia: Adil Dağıtılırsa Dünya Hepimize Yeter

– Dünyanın vatandaşlık alan ilk insansı robotu Sophia bu yıl 5'incisi düzenlenen Marketing Meetup için geldiği İstanbul'da Yapı Kredi'nin yeni reklam yüzü olacağını açıkladı ve etkinlikte robotların insanların işini alıp almayacağına ilişkin soruya "Adil dağıtılırsa dünya hepimize yeter" yanıtını verdi.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, Marketing Meetup etkinliği nedeniyle Türkiye'ye gelen humanoid robot Sofia'nın Yapı Kredi'nin yeni reklam yüzü olacağını söyledi.

Doğan, "Sevgili Sophia da burada bizlerle... Hepiniz Sophia'yı duymak için sabırsızlanıyorsunuz, biliyorum. Sofia ile bir işbirliğimiz olacak; kendisi yeni bir ürünümüz için reklam filmlerimizde Gary ve Metin ile birlikte oynayacak. Bu filmlerin çok ilgi göreceğini düşünüyorum" dedi.

İlk kez Türkiye'ye gelen Sofia basından gelen bazı soruları da yanıtladı.

"Robotlar işlerimizi elimizden alacak mı?" sorusuna Sofia, "Nihayetinde birilerini işe alma kararını veren robotlar değil müdürleriniz. Kimse işinizi çalmıyor. Yöneticiler karar veriyor kimin işe alınacağına. Kızacaksanız onlara kızın. Ama insanaların işleriyle tanımlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Adil dağıtılırsa, bu dünyada herkes için yeterli kaynak var. Yapay zeka sadece insanların işlerini kolaylaştıracak" yanıtını verdi.

Sofia Atatürk'ü de andı

Humanoid robot Sofia Türkçe 'merhaba' diyerek başladığı konuşmasının sonunda 23 Nisan'ı kutlamayı da unutmadı. Sofia İstanbul'da olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi ve "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda burada olamayacağım. Şimdiden bayramınızı kutluyorum" dedi.

Sophia, "Bugünkü kongrenin ana teması 'deneyim'. 'Deneyim' benim için de oldukça önemli. Çünkü ben de sahip olduğum yapay zeka sayesinde 'deneyim' ile öğrenebiliyor, insan davranışlarını taklit edebiliyorum. Bugün burada pek çok yeni deneyim beni bekliyor. Türkiye'de benim için yeni olan bir şeyi daha deneyimleyeceğim; bir reklam filminde yer alacağım" diye konuştu. Marketing Meetup'un son oturumunda Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan ve Serdar Kuzuloğlu ile yapacağı söyleşi için heyecanlı olduğunu söyleyen Sophia

Türkiye'den kimi tanıyorsun sorusuna ise Sofia birlikte reklamda oynayacağı " Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile tanışacağım için heyecanlıyım" dedi. (Fotoğraflı) - İstanbul