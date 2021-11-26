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Hugo Boss, büyüme hedefi kapsamında yerel tedarikçilerle buluştu

AA / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi
Hugo Boss, büyüme hedefi kapsamında yerel tedarikçilerle buluştu

Ege Serbest Bölgesi içinde bulunan Hugo Boss Tekstil, Türkiye'deki üretimini ikiye katlama hedefi kapsamında yeni tedarikçileriyle bir araya geldi.

İZMİR (AA) - Ege Serbest Bölgesi içinde bulunan Hugo Boss Tekstil, Türkiye'deki üretimini ikiye katlama hedefi kapsamında yeni tedarikçileriyle bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamada şirket tesislerinde düzenlenen tedarikçi zirvesine son bir yılda iş ortaklığına başlanan 30'a yakın firma temsilcisi katıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Hugo Boss Tekstil Genel Müdürü Arif Kaya, 2025'e kadar İzmir'deki üretim hacmini 2 kat büyütme hedefiyle çalıştıklarını bildirdi.

İzmir tesislerinin Avrupa pazarında yakınlığı nedeniyle tedarik avantajı ve esnekliğine sahip olduğunu, bunu değerlendirmek üzere 2022 sonuna kadar 1.000 yeni istihdam sağlamayı öngördüklerini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Salgın sonrası yerel tedarikçilerimizle birlikte büyümeyi hedefliyoruz. Tedarik zincirinde fiyat, kalite ve zamanında teslimat en önemli önceliklerimiz olacak. Dünyada yaşanan rahat kıyafetlere geçiş trendinden yararlanmaya devam edeceğiz. 2022 yılında mevcut üretim kapasitemize 2,5 milyon penye ürünü ekleyeceğiz. Ürün portföyümüzle grubumuzun açık ara en büyük üreticisi olarak tedarik zincirimize liderlik etmeyi sürdüreceğiz. 2022 yılı sonuna kadar 1.000'e yakın yeni arkadaşımızı aramıza katmaya hazırlanıyoruz."

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AA / Yusuf Şahbaz - Ekonomi Haberleri

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