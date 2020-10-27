Huawei Watch GT 2 Pro'dan dayanıklılık ile her koşulda kullanım

Huawei Watch GT 2 Pro, geliştirilmiş sağlık izleme yeteneklerinin yanı sıra daha doğru okumalar sağlamak için 6'sı1 arada LED lens ve safir arka cam ile bir araya geliyor.

Huawei Watch GT 2 Pro, geliştirilmiş sağlık izleme yeteneklerinin yanı sıra daha doğru okumalar sağlamak için 6'sı1 arada LED lens ve safir arka cam ile bir araya geliyor.

Huawei açıklamasına göre, akıllı saatin ön camında da koruma için safir kullanılıyor. Safir cam, maddelerin sertlik derecelerinin sıralandığı Mohs Sertlik Ölçeği'ne göre, 10 üzerinden 9 alıyor. 10 üzerinden 10 puan ile en sert doğal malzeme olan elmasa yakın sertlikte olan safir cam, cep telefonu ekranlarında kullanılan Gorilla Glass teknolojisine göre de çok daha sert yapısıyla öne çıkıyor. Gorilla Glass'ın sertlik derecesi, Mohs Sertlik Ölçeği'ne göre 7,5 puan alıyor. Normal camın sertlik derecesi ise 5,5, paslanmaz çelik bir bıçakla aynı değeri taşıyor.

Akıllı saatlerin dış etkilere en açık yerleri olan ön yüzlerinin safir cam ile kaplanması, kullanıcıların endişe etmeden saatlerini her türlü koşulda kullanmalarını sağlıyor. Kaya tırmanışı gibi en ekstrem sporlardan evde vücut ağırlığı ile yapılan aktivitelere kadar Huawei Watch GT 2 Pro'nun kadranı, safir camı ile her zaman koruma altında oluyor.

Huawei Watch GT 2 Pro, koşarken, yüzerken veya başka bir spor yaparken gerçek zamanlı kalp atış hızı izlemeyi de destekliyor. Böylece gerçek zamanlı kalp atış hızını, egzersiz kalp atış hızını, yüksek kalp atış hızı uyarısını, en yüksek oksijen alımını, toparlanma süresini ve daha birçok ölçümü kullanıcıya sunabiliyor. Sağlık yönetimi senaryolarında Huawei Watch GT 2 Pro, 24 saatlik nabız izleme, dinlenme nabzı izleme, anormal kalp atışı bildirimleri, bilimsel uyku izleme, tüm gün stres izleme ve kan oksijen satürasyonu (SpO2) ölçümünü de destekliyor.

100'den fazla egzersiz modu

Kullanıcılar, ister spora yeni başlıyor ister performanslarını bir sonraki seviyeye taşımak istiyor olsun Huawei Watch GT 2 Pro, aralarından seçim yapılabilecek 100'den fazla egzersiz modu sunuyor. Huawei Watch GT 2 Serisi'nde bulunan diğer egzersiz modlarının yanına kayak, kros kayağı, snowboard ve golf gibi yeni spor modları da dahil edildi. Kayak modları, güvenliği sağlamak için sesli hatırlatıcılarla kullanıcıların ortalama hızını, mesafesini, kümülatif inişini, maksimum eğimi, kalp atış hızını, kandaki oksijen doygunluğunu ve daha birçok parametreyi izliyor.

Huawei Watch GT 2 Pro'nun dayanıklı yüzeyi sayesinde kullanıcılar, akıllı saatlerini en zorlu koşullarda kullanmış bile olsalar 200'den fazla saat yüzü arasında tarzlarına uygun bir tane seçerek ve isterlerse kayışlarını herhangi bir saat kayışı ile değiştirerek kullanmaya devam edebiliyor.

Huawei Watch GT 2 Pro, 2 bin 299 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatıyla Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuldu. Kampanya dahilinde Huawei Watch GT 2 Pro satın alan kullanıcılar, aynı zamanda 1 TL farkla Huawei kablosuz şarj cihazına sahip olabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık