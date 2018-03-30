Huawei P20 Pro'nun Benzersiz Üçlü Kamerası ve Çentiği Var

Huawei P20 Pro Şirketin Resmi Olarak Yeni Amiral Gemisi Akıllı Telefonu



Huawei P20 Pro'nun Benzersiz Üçlü Kamerası ve iPhone X benzeri bir çentiği var.

Huawei P20 Serisi ve Porsche Design Mate RS modelini duyurdu.

Günler öncesinden bazı özelliklerini bildiğimiz P20 Pro nihayet ortaya çıktı. P20 Pro şu anda şirketin resmi olarak en yeni amiral gemisi akıllı telefonu olarak karşımızda. Samsung'un yenilenen Galaxy S9'undan farklı olarak; Huawei'nin P20 Cihaz ailesi normal P20 ve P20 Lite'ı da içeriyor. Cihaz son dönemde iPhone X ile popülerleşen ve ona benzeme çabasındaki bir çok üretici tarafından benimsenen "Çentik" içeriyor. Ancak P20 Pro'nun çentiği dikkat edilmediği sürece sizi rahatsız edecek gibi görünmüyor.

Huawei P20 Pro'nun en dikkat çekici özellikleri



Bir telefonda daha önce hiç görmediğimiz iki önemli özellikle karşımıza çıkan yeni amiral gemisi; üçlü arka kamera sistemine ve ışığın gelme açısının nasıl yakalandığına bağlı olarak rengini değiştiren dual-tone paint özelliği ile geliyor.

Geçen yıllarda HTC U11 ile hayatımıza giren yanar döner renk formuna benzer şekilde Huawei'de kullanmış. belki de en çok konuşulacak konu ise Üçlü Kamera Sistemi.

Huawei 8 megapiksellik optik kamera ile dengelenmiş ve telefoto destekli selfi kamerasını ön tarafa; arka tarafa ise üçlü kamera setini yerleştirmiş. 3x optik zoom veya 5X Hibrit Zoom kullanılabilir.

Huawei'nin tek renk ve renkli sensörlerden oluşan geleneksel kamera setine 40 megapiksellik yeni renkli bir sensör eklenmiş. Fotoğraf çekerken tüm bu çözünürlüğü kullanma seçeneğine sahip olacaksınız. Ancak sistem varsayılan olarak verileri komşu dört pikseli kullanarak bir araya getirecek böylece; daha net, daha parlak 10 Megapiksellik fotoğraflar elde edebileceksiniz.

Huawei'nin Light Fusion dediği bu teknolojiyi geçmişte Nokia Lumia 1020 "Super Piksel" cihazlarda gördük. Şirketin üçüncü kamerayı ikili kameranın dışında ayrı olarak yerleştirmesi yada entegre etmesi iki tasarımın bir birinden farklı olduğunu hissettiriyor.

Normal P20'nin dual kameralı olduğunu göz önüne alırsak, imalat karmaşalığını ortadan kaldırmak için de yapılmış olabilir. Ayrıca eklenen üçüncü kamera diğerleri gibi gövdeden dışarı çıkmıyor.

Huawei'nin çeşitli objektifleri arasındaki bir başka fark, iki ana kameranın telefoto gibi bir optik görüntü sabitleyicisine sahip olmaması. Huawei bu durumu yapay zeka dengelemesi ile çözeceğini düşünüyor. AIS nesne tanıma, şekillerin ana hatlarını anlama konusunda cihaza yardımcı olacak. Video modunda ise maksimum 5X Zoom'a kadar kullanılabilir.

Önde, Huawei'nin ayrıca Light Fusion kullanan 24 megapiksel bir selfie kamerası var.



Öne bakan bu kamera, telefonun ekranının üst kısmındaki çentiğe yerleştirilmiştir.

6.1 inç Full HD+ OLED ekran P20'de daha küçüğünde P20 Lite'ta ise 5.8 inç LCD ekran kullanılmış. Apple'ın iPhone X'inden farklı olarak Huawei'nin çentiği karmaşık bir Face ID sistemine sahip değil. Ancak P20 şirketin Yüz tanıma ile ekran açan ilk P serisi telefonu olma özelliğine sahip. Bu yüz tanıma özelliği sadece kameraları kullanıyor.

Çentik sizi rahatsız ediyorsa şirketin bu konuda yazılımsal çözümüde var. OLED ekrandaki mükemmel siyah sayesinde çentik hiç belli olmayacak şekilde bir arka plan aydınlatması var. Fotoğraf ve video çekimlerinde doğal olarak çentik maskeleniyor.

Huawei P20 Pro, 6,1 inç büyüklüğünde 1080×2240 çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip. Kirin 970 yonga setiyle güçlendirilen telefonda ayrıca 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunuyor. Dual-SIM özelliği IR özelliği ancak kablosuz şarj desteği maalesef yok.

Huawei P20 Pro'nun arka yüzünde, biri 40MP, diğeri 20MP ve sonuncusu da 8MP olan üç farklı kamera yer alıyor. 40MP'lik kamera f/1.8 diyafram açıklığına, 20MP'lik kamera f/1.6 diyafram açıklığına, 8MP'lik kamera ise f/2.4 diyafram açıklığına sahip.

Huawei bu üçlü kamera seti sayesinde, iPhone X'dan %61, Galaxy S9'dan ise %22 oranında daha geniş piksel büyüklüğüne ulaşmış oldu. Ayrıca, dünyanın en önemli derecelendirme sitelerinden DxOMark'ın puanlamasında da Huawei P20 Pro, 109 puanla tüm rakiplerini geride bıraktı.

P20 4GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile 649 Euro

P20 Pro 6GB 128 GB depolama alanı ile 899 Euro'dan satılacak.

Porsche Design Mate RS ise 2.095 Avro 12 Nisan'da satışa sunulacak.

Huawei ayrıca Porsche Design Mate RS sürümü hakkında detaylar burada.

TheVerge

https://www.teknotalk.com/huawei-p20-pro-62890/