Hopi 6. yaşını yeni özelliklerle kutlayacak
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Hopi 6. yaşını yeni özelliklerle kutlayacak

Hopi 6. yaşını yeni özelliklerle kutlayacak
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Boyner Grup'un Nisan 2015'ta kullanıcılarla buluşturduğu Hopi, 6. yaşını 10 milyon üyesiyle kutluyor.

Boyner Grup'un Nisan 2015'ta kullanıcılarla buluşturduğu Hopi, 6. yaşını 10 milyon üyesiyle kutluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcılarının alışveriş alışkanlıklarını analiz eden ve kişiselleştirilmiş teklifler sunan Hopi, bugüne kadar üyelerine 480 milyon paracık kazandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hopi Üst Yöneticisi (CEO) Yalın Özcan, 2021 yılında üye sayısında yüzde 30'luk büyüme beklediklerini aktararak, "Bu yılın sonunda 13 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz. Amacımız, sadece üye sayımızı artırmak değil, kullanıcılarımızın günlük hayatında daha fazla yer edinmek. Alışverişin vazgeçilmez uygulaması olmak için yeni özellikleri kullanıma sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sadece 2020 yılında Hopi üyelerinin yaptıkları alışverişlerle 55 milyondan fazla Paracık kazandığını bildiren Özcan, üyelerine bugüne kadar 180'den fazla markada 17 binden fazla kampanya sunduklarını, üyelerine sundukları özel, keyifli ve kazançlı alışveriş deneyimini geliştirmek için teknolojiye yatırım yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Hopi'ye müşteri ihtiyaçlarını 360 derece karşılayacak özellikler eklemeye devam edeceklerini aktaran Özcan, "2021, Hopi üyelerinin alım gücünü katlayan özgün iş modelimizi geliştirme ve bizi fintech alanında liderlik koltuğuna oturtacak atılımları yapma yılı olacak." ifadesini kullandı.

Özcan, Hopi'nin yeme içmeden teknolojiye, hazır giyimden akaryakıt ve gıdaya kadar farklı sektörlerden 180'den fazla üye markasıyla alışverişin her alanında üyelerine çözüm sunduğunu belirterek, yakın zamanda Hopi içinde bir pazar yeri kurarak ürün satışına da başlayacaklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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