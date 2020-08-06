Honor MagicWatch 2, yüzme performansını artırıyor Honor MagicWatch 2, 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklılık, gelişmiş spor ve sağlık takibi özellikleriyle yüzme antrenmanlarında performansı artırıyor.

Honor MagicWatch 2, 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklılık, gelişmiş spor ve sağlık takibi özellikleriyle yüzme antrenmanlarında performansı artırıyor.

Honor açıklamasına göre, Huawei Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleri bulunan Honor, 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı akıllı saat Honor MagicWatch 2 ile yüzme antrenmanlarını rahatça ölçümleyip kulaçları daha iyi bir performans için atma imkanı sunuyor.

Profesyonel yüzücüler kadar bunu keyif için yapanlar da yüzmelerini verimli kılmak için "SWOLF skoru" adı verilen bir ölçüme göre performanslarını takip ediyor. Bu skor, belirli bir mesafe için kulaç sayısının suda geçirilen süreyle olan kombinasyonundan oluşuyor. Bu sayede, mesafenin ne kadar sürede katedildiği ve bu mesafe için kaç kulaç atıldığı ölçülerek bir SWOLF skoru oluşturuluyor. Bu skor ne kadar düşükse, o kadar verimli yüzüldüğü anlamına geliyor. Bu skoru takip edebilen yüzme modları barındıran Honor MagicWatch 2, yüzerken verimi takip ederek daha iyisi için teşvik ediyor.

Honor MagicWatch 2, açık deniz ve havuzda yüzme aktivite takibi modlarıyla performansı ölçerken, SWOLF skoruna ek olarak yüzülen mesafe, harcanan kalori ve yüzme hızı gibi sonuçları da veriyor. Huawei TruSeen 3.5 teknolojisi ile sağlanan ve akıllı saatten rahatça takip edilebilen bu veriler ile yüzme performansı ister açık denizde ister havuzda olsun daha iyi geliştirilebiliyor. Ayrıca, suyun altında kalp ritmini ölçebilen Honor MagicWatch 2, olası sağlık sorunlarını tespit etmek için de bir uyarı kaynağı görevi görebiliyor.

Aktivite ve sağlık takibi özelliklerinin dışında birçok farklı akıllı özelliğe de sahip olan Honor MagicWatch 2, bluetooth bağlantısı sayesinde telefon aramaları yapabilme ve gelen aramaları yanıtlayabilme özelliği sunuyor.

Ayrıca, üzerinde yer alan 4GB'lik depolama alanına yüklenebilen şarkıları herhangi bir akıllı telefona ihtiyaç duymadan Bluetooth üzerinden bir kulaklık veya hoparlöre bağlayarak çalma özelliği bulunuyor. Böylece Honor MagicWatch 2, bir aktivite-sağlık takibi cihazı olmanın dışında, eğlence sunan bir akıllı saat görevi de görüyor.

Kaynak: AA