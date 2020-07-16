Honda, Endonezya'daki 85 bin 25 aracını geri çağırdı
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Honda, Endonezya'daki 85 bin 25 aracını geri çağırdı

Japon otomotiv üreticisi Honda'nın, Endonezya'daki 85 bin 25 aracını arıza nedeniyle geri çağırdığı bildirildi.

Honda, Endonezya'daki 85 bin 25 aracını geri çağırdı
16.07.2020 07:07 | Son Güncelleme: 16.07.2020 07:20

Japon otomotiv üreticisi Honda'nın, Endonezya'daki 85 bin 25 aracını arıza nedeniyle geri çağırdığı bildirildi.

Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Honda'nın Brio, Mobilio, Jazz, BR-V, HR-V, CR-V, City, Civic ve Accord modellerinin yakıt pompasında sorun tespit edildi.

Çağırma işleminin, ilgili modellerde 2017-2019 aralığında üretilen araçları kapsadığı ve araçlardaki arızalı parçaların ücretsiz değiştireceği belirtildi.

Honda, 2017'de Endonezya'daki 172 bin 874 aracını da hava yastığındaki arıza nedeniyle geri çağırmıştı.

Kaynak: AA

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