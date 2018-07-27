Hollanda'da FETÖ Okulunu Belediye Ayakta Tutuyor

Hollanda'nın Amsterdam Belediyesi, semt sakinlerinin tepkilerine rağmen 15 Temmuz darbe girişimi sonrası çok sayıda öğrenci kaybederek normal şartlarda bu yıl kapanması gereken Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı okulu geçici yer ve alan tahsis ederek ayakta tutuyor.

Amsterdam kentindeki FETÖ'ye bağlı Cosmicus-İmpuls İlkokulunun azalan öğrenci sayısı nedeniyle bu yıl kapanması gerekirken, belediye resmi rakamlara göre sadece 103 öğrencisi olan okula yaklaşık 400 öğrenci kapasiteli geçici bir bina tahsis edildi.

2022'YE KADAR SÜRE TANINDI

Amsterdam Belediyesi, "Türkiye'deki siyasi sebepler" gerekçesiyle okulun kalıcı olması için gereken 195 öğrenci norm sayısına ulaşması için 2022'ye kadar süre tanıdı.