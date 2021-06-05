Hokey şöleni Gaziantep'te başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hokey şöleni Gaziantep'te başladı

Hokey şöleni Gaziantep'te başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Gaziantep'te organize edilen THF Erkekler Açık Alan Süper Ligi'ne Polisgücü hızlı başlayarak Adana Hokey takımını 7-0 yendi.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Gaziantep'te organize edilen THF Erkekler Açık Alan Süper Ligi'ne Polisgücü hızlı başlayarak Adana Hokey takımını 7-0 yendi.

Gaziantep'in ev sahipliğinde Türkiye Hokey Federasyonu tarafından gerçekleştirilen THF Erkekler Açık Alan Süper Ligi başladı. Karşılaşmanın favori takımlarından Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı, ilk maçında rakibi Adana Hokey'i 7-0'lık skorla mağlup etti. Her sezon olduğu gibi yine Süper Lig'in iddialı ekiplerinden olan Gaziantep Polisgücü, çıktığı ilk karşılaşmasında Adana Hokey karşısında zorlanmadı.

Gaziantep Polisgücü'nü farka taşıyan golleri Ali Akın Özkılıç (2), Celal Aydın, Yaghoub Bahramı, Kemal Göz, Reza Norouzzadeh ve Hakan Akay kaydetti. Maça oldukça etkili başlayan Gaziantep Polisgücü, ilk çeyreği 3-0 önde kapattı. İkinci periyotta tek gol kaydeden Gaziantep temsilcisi, devreyi 4 - 0 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte yine tek gol kaydeden Hokeyin kaplanları, son periyotta ise 2 gol kaydederek maçı 7 - 0 galip bitirdi.

"Kadın ve Erkeklerde Şampiyonluk kupalarını istiyoruz"

THF Açık Alan Süper Ligi karşılaşmalarında takımını yalnız bırakmayan Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, alınan sonucun bir tesadüf olmadığını, Gaziantep Polisgücü Kulübünün hokeyi Türkiye'ye sevdirdiğini ifade ederek sporcularını kutladı. İlk maçı büyük bir heyecanla izleyen Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ve kulüp yöneticileri sporcuları ayakta alkışlarken, gözler bundan sonraki maçlara çevrildi.

Hokey şöleni Gaziantep'te başladı

Bugün başlayan Türkiye Hokey Federasyonu 2020 - 2021 Sezonu Erkekler ve Kadınlar Açık Alan Hokey Süper Lig, maçları 5 -18 Haziran 2021 tarihleri arasında Gaziantep'te oynanacak. Kadınlar ve erkekler Süper Lig'lerinde mücadele eden Türkiye'nin ve dünyanın gözde Türk hokeycileri, izleyicilere adeta bir hokey şöleni sunacak. - GAZİANTEP

Hokey şöleni Gaziantep'te başladı
Hokey şöleni Gaziantep'te başladı
Hokey şöleni Gaziantep'te başladı
Hokey şöleni Gaziantep'te başladı
Hokey şöleni Gaziantep'te başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Topu ensesine alan Ozan Tufan'ın tişörtünü çıkarmaya çalışması sosyal medyaya damga vurdu
Topu ensesine alan Ozan Tufan'ın tişörtünü çıkarmaya çalışması sosyal medyaya damga vurdu
TFF, oyuncu teşvik primlerini belirledi! En çok genç oynatan 5 takıma 15 milyon TL dağıtılacak
TFF, oyuncu teşvik primlerini belirledi! En çok genç oynatan 5 takıma 15 milyon TL dağıtılacak
A Milli Takım, EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 yendi
A Milli Takım, EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 yendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Sedat Peker Nikos Dendias Adnan Menderes İbrahim Aydemir
Magazin Alişan Bergen Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Roland Garros Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hokey şöleni Gaziantep'te başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 19:03:00. #1.14#

title