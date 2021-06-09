Hokey: Erkekler Açık Alan Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hokey: Erkekler Açık Alan Süper Lig

Hokey: Erkekler Açık Alan Süper Lig
Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Spor

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen 2020-2021 sezonu Erkekler Açık Alan Süper Lig'de 5. gün maçları sona erdi.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen 2020-2021 sezonu Erkekler Açık Alan Süper Lig'de 5. gün maçları sona erdi.

Gaziantep Hokey Sahası'nda 8 takımın katılımıyla gerçekleştirilen ve 11 Haziran'a kadar sürecek ligin beşinci gününde, Plaza Hotel Peyas'ı 19-2 yenen Gaziantep Polisgücü, zirvedeki yerini korudu.

Gaziantep Polisgücü günün sonunda 13 puan ve 29 averaja ulaştı. Aynı puana sahip Nizip Zeugma ise 2. sıradaki yerini korudu.

Ligin beşinci gününde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Selçuklu Belediyespor-Nizip Belediyesi: 2-1

Alanya Yıldızlar-Osmaniye Hokey: 13-0

Gaziantep Polisgücü-Plaza Hotel Peyas: 19-2

Nizip Zeugma-Adana Hokey: 4-1

O???????rganizasyon, yarın oynanacak müsabakalarla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısına beğeni yağıyor! İşte o klip
A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısına beğeni yağıyor! İşte o klip
Fenerbahçe'nin hoca adayı Paulo Fonseca'nın yardımcısı Nuno Campos'tan taraftarı heyecanlandıran hamle
Fenerbahçe'nin hoca adayı Paulo Fonseca'nın yardımcısı Nuno Campos'tan taraftarı heyecanlandıran hamle
Kulüpler Birliği yabancı kuralının değişmemesi için TFF'ye yazı yazdı
Kulüpler Birliği yabancı kuralının değişmemesi için TFF'ye yazı yazdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Muharrem İnce Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Metin Uca Şeyma Subaşı Rahşan Gülşan
Spor Burak Yılmaz Merih Demiral Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hokey: Erkekler Açık Alan Süper Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 19:35:37. #1.16#

title