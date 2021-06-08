Hokey: Erkekler Açık Alan Süper Lig

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen 2020-2021 sezonu Erkekler Açık Alan Süper Lig'de 4. gün maçları sona erdi.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen 2020-2021 sezonu Erkekler Açık Alan Süper Lig'de 4. gün maçları sona erdi.

Gaziantep Hokey Sahası'nda 8 takımın katılımıyla gerçekleştirilen ve 11 Haziran'a kadar sürecek ligin dördüncü gününde, Nizip Zeugma ile 2-2 berabere kalan Gaziantep Polisgücü, 10 puan ve 12 averajla liderliğini sürdürdü. Aynı puandaki Nizip Zeugma ise 11 averajla ikinci sırada yer aldı.

Ligin dördüncü gününde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Alanya Yıldızlar Hokey-Adana Hokey: 11-2

Selçuklu Belediyespor-Plaza Hotel Peyas: 13-2

Nizip Belediyesi-Osmaniye Hokey: 2-0

Gaziantep Polisgücü-Nizip Zeugma: 2-2

O???????rganizasyon, yarın oynanacak müsabakalarla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar