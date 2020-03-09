SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Hışman Çizik: "2020'de Gazi Koşusu zaferine ulaşmak istiyorum" - Spor
Gazi Koşusu, Selim Kaya, İstanbul, Genç, Spor

Hışman Çizik: "2020'de Gazi Koşusu zaferine ulaşmak istiyorum"

Genç jokey Hışman Çizik, 2020 Gazi Koşusu'nda şampiyonluk hedeflediğini ifade ederek, "Halis ağabey atla bütünleşiyor ama en beğendiğim jokey Selim Kaya" dedi.

09.03.2020 17:37 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:41
Hışman Çizik:

Genç jokey Hışman Çizik, 2020 Gazi Koşusu'nda şampiyonluk hedeflediğini ifade ederek, "Halis ağabey atla bütünleşiyor ama en beğendiğim jokey Selim Kaya" dedi.


Türk atçılığının yetenekli jokeylerinden Hışman Çizik, TJK'nın Sesi Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. Genç jokey, 2020'de önemli yarışları kazanmak istediğini aktararak, "2020'de bizim için rakamdan daha ziyade, önemli yarışlar kazanmak daha ön planda. 2019 yılında kazandığımız atları kaybetmemek de bir diğer hedefimiz. Rakam hırsı bazen çok şeyler de kaybettirebilir. Bazen insan bir hedefe odaklanınca, gözü başka bir şey görmez oluyor. 2019'da 200 birinciliğe çok yaklaştık. Ama 2020'deki hedefimiz, 200'den fazla koşu kazanmaktan ziyade Grup Yarışlar kazanabilmek" şeklinde konuştu.


"Koşudan önce rakiplerimin yarışlarını izliyorum"


Yarış öncesi yaptığı hazırlıkları da anlatan başarılı jokey, "Mesela, İstanbul'da at bineceğim bir günü anlatayım; İstanbul'da akşam yarışları saat 18.00 - 19.00 gibi başlıyor. Ben de bir gün öncesinden Adana'dan İstanbul'a gelmiş oluyorum. Adana'dan geldikten sonra direkt eve geçerim. Hiçbir şey yapmadan yatarım. Çünkü, dinlenmek bizim meslekte en önemli faktör. Vücut olarak çok rahat olmanız lazım. Gündüz yarışlarında, saat 10.00 gibi kalkarım. Kahvaltı yaparım ondan sonra da hipodroma geçerim. Yarışlardan önce kesinlikle fazla yemek yemem. Böylece, yarışlarda daha iyi motive olabiliyorum. Akşam yarışlarında da biraz geç kalkarım; 13.00 - 14.00 gibi. Diğer günlerde de en iyi şekilde dinlenmeye dikkat ederim. Yarışlardan bir akşam önce, hem bineceğim atın hem de rakip atların daha önceki koşularını incelerim. Bu sırada da koşunun hangi aşamasında ne yapmam gerektiğini planlarım. Bineceğim atın da en azından son 3 yarışını izlerim. Rakiplerimin yarışlarını da en azından iki defa izliyorum. Rakip gördüğüm ve mücadele edeceğim safkanların yarış içinde nerede ne yapabileceklerini, benim onlardan önce nasıl bir hamle yapmam gerektiği hakkında analizler yapıyorum" değerlendirmesini yaptı.


"Halis ağabey atla bütünleşiyor ama en beğendiğim jokey Selim Kaya"


Çizik, Halis Karataş'ı biniş stili olarak örnek aldığının altını çizerek, "Meslektaşlarımdan Halis Karataş'ın yakın çekimlerini özellikle çok izlerim. Orada, ne yapmam gerektiğini anlamaya çalışırım. Çünkü Halis ağabey, gerçekten atla bütünleşiyor. Biniş stili olarak kendisini örnek alıyorum. Ama en beğendiğim jokey, Selim Kaya'dır. Yurt dışı yarışlarını da devamlı izlerim. Jokey Frankie Dettori'nin yarışlarını da özellikle takip ediyorum. Geçen sene, Enable adlı safkan ile katıldığı yarışları tekrar tekrar seyrediyorum. Yurt dışında da bir numaralı jokeyim odur" açıklamasını yaptı.


"2020'de Gazi Koşusu zaferine uzanmak istiyorum"


Genç jokey 2020'de Gazi Koşusu'nu kazanmayı hedeflediğini söyleyerek, "Bir jokeyin kariyeri boyunca en çok kazanmak istediği yarış, tartışmasız olarak Gazi Koşusu'dur. Benim de öyle. 2020'de de hayal ettiğim gibi Gazi Koşusu zaferine uzanmak istiyorum. Bunu gerçekten çok ama çok istiyorum. İlk hedefim o kupayı kaldırmak diyebilirim" diye konuştu.


Geçen sene Kingsman isimli at ile kazandığı Sakarya Koşusu'nun en çok sevindiği yarış olduğunu ifade eden Çizik, çok büyük keyif aldığını ve harika bir koşu çıkarttığını aktardı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Spor
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Spor
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Koronavirüsün vurduğu ülkeden yürek parçalayan görüntüler: Kardeşim ölüyor Spor
Koronavirüsün vurduğu ülkeden yürek parçalayan görüntüler: Kardeşim ölüyor
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Spor
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi Spor
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek Spor
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk James Jeffrey Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Dilek Yaman Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar
Spor Falcao Abdullah Avcı İsmail Kartal Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Hışman Çizik: "2020'de Gazi Koşusu zaferine ulaşmak istiyorum" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 18:04:41. #1.14#