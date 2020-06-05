Hisarcık'ta çiftçilere 6 bin 475 Goji Berry fidanı dağıtıldı Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 5 çiftçiye 25 dekar alanda yetiştirilmek üzere 6 bin 475 adet Goji Berry fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 5 çiftçiye 25 dekar alanda yetiştirilmek üzere 6 bin 475 adet Goji Berry fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması projesi kapsamında, İl Özel İdare bütçesi ile hazırlanarak temin edilen 6 bin 475 adet Goji Berry (Kurt Üzümü) fidanı Karbasan köyü üreticilerine teslim edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binası bahçesinde düzenlenen fidan dağıtım törenine, Kaymakam Buğra Karadağ, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, İl Genel Meclisi üyeleri Mustafa Şen ve İbrahim Kılıç ile çiftçiler katıldı.

Hazırlanan proje nedeniyle İl ve İlçe Tarım teşkilatı personellerine teşekkür eden Kaymakam Buğra Karadağ, tarıma ayrılan ödenek ve desteklerinden dolayı, Vali Ömer Toraman'a, İl Genel Meclisi Başkan ve üyelerine, çiftçiler adına ayrıca teşekkür etti.

Türkiye'de olduğu gibi Kütahya'da da Goji Berry yetiştiriciliğinde bir artış gözlendiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, yüksek antioksidanlı gıdalardan biri olan kurt üzümünün besleyici ve iyileştirici özelliğinden dolayı tüketiminin giderek arttığını belirtti. Bitki meyvesinin taze veya kuru olarak tüketilebildiği gibi yapraklarının da gölgede kurutularak çay olarak tüketildiğini söyleyen İl Müdürü Özçalık, üreticiler için hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA