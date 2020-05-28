Hırsızlık yaparken yakalanan kadının 30 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde pazarda hırsızlık yaparken yakalanan ve 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen kişi, tutuklandı.
28.05.2020 17:29 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:29
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde pazarda hırsızlık yaparken yakalanan ve 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen kişi, tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, semt pazarında bir kadının çantasını çalmaya çalışan E.B'yi suçüstü yakaladı.
Şüphelinin, emniyetteki Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, hakkında 26 suçtan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı tespit edildi.
Çorlu Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA