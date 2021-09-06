HİRA'NIN BABASI, BU KEZ DE ARAÇ YAPIP, ONU OKULUNA BIRAKTI
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HİRA'NIN BABASI, BU KEZ DE ARAÇ YAPIP, ONU OKULUNA BIRAKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, inşaat işçisi Mehmet Şerif Karahan (38), yaklaşık 40 bin lira harcayarak hurda parçalardan araç yaptı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, inşaat işçisi Mehmet Şerif Karahan (38), yaklaşık 40 bin lira harcayarak hurda parçalardan araç yaptı. Karahan, 'Hammer'a benzettiği aracıyla 8 yaşındaki kızı Hira'yı yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki okuluna bıraktı.

Yüksekova'nın Yeni Mahalle semtinde yaşayan ve bugüne kadar F-16 savaş uçağı, Aylan ve Ümran Bebek, Seyit Onbaşı ve Anıtkabir'i görmeyen kızı için geçen yıl ocak ayında eksi 20 derecede çalışarak 'kardan Anıtkabir' ve 'Aslanlı Yol' yapan inşaat işçisi Mehmet Şerif Karahan, bu kez de yaklaşık 40 bin lira harcayarak hurda parçalardan araç yaptı. Karahan, 750 kilo ağırlığında, 25 beygir gücüne sahip ve 60 kilometre hıza ulaşabilen aracın yapımını 1,5 yılda bitirdi. Karahan, 'Hummer'a benzettiği aracının 20 litre benzinle yaklaşık 150 kilometre gidebildiğini söyledi.

Mehmet Şerif Karahan, eksiklerini tamamladığı aracıyla ilk iş olarak da bugün kızı Hira'yı okuluna bıraktı. Karahan, "Bugün okulların ilk günü olduğu için yaptığım arabayla kızımı okula götürdüm. Öğrenciler arabaya meraklı gözlerle baktı. İnşallah bu öğrencilerde geleceğin en iyi arabalarını yaparlar ve bu yaptığım araba onlara ilham olur. Bundan sonra kızımı yaptığım arabamla okula götürmeyi düşünüyorum. Müşterisi çıkarsa satmayı da düşünüyorum. Amacım kazandığım parayla daha iyisini yapmak" dedi.

Büyük mutluluk yaşadığını belirten Hira Karahan ise, "Arkadaşlarım arabayı çok beğendi ve inceleyip içinde oturdular. Babamı çok seviyorum. Bundan sonrası da benim için eğlenceli olacak. Hafta sonları ise arabamızla gezmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

HİRA'NIN BABASI, BU KEZ DE ARAÇ YAPIP, ONU OKULUNA BIRAKTI
HİRA'NIN BABASI, BU KEZ DE ARAÇ YAPIP, ONU OKULUNA BIRAKTI
HİRA'NIN BABASI, BU KEZ DE ARAÇ YAPIP, ONU OKULUNA BIRAKTI
HİRA'NIN BABASI, BU KEZ DE ARAÇ YAPIP, ONU OKULUNA BIRAKTI
HİRA'NIN BABASI, BU KEZ DE ARAÇ YAPIP, ONU OKULUNA BIRAKTI
HİRA'NIN BABASI, BU KEZ DE ARAÇ YAPIP, ONU OKULUNA BIRAKTI
HİRA'NIN BABASI, BU KEZ DE ARAÇ YAPIP, ONU OKULUNA BIRAKTI
HİRA'NIN BABASI, BU KEZ DE ARAÇ YAPIP, ONU OKULUNA BIRAKTI
HİRA'NIN BABASI, BU KEZ DE ARAÇ YAPIP, ONU OKULUNA BIRAKTI
HİRA'NIN BABASI, BU KEZ DE ARAÇ YAPIP, ONU OKULUNA BIRAKTI
HİRA'NIN BABASI, BU KEZ DE ARAÇ YAPIP, ONU OKULUNA BIRAKTI
HİRA'NIN BABASI, BU KEZ DE ARAÇ YAPIP, ONU OKULUNA BIRAKTI
HİRA'NIN BABASI, BU KEZ DE ARAÇ YAPIP, ONU OKULUNA BIRAKTI
HİRA'NIN BABASI, BU KEZ DE ARAÇ YAPIP, ONU OKULUNA BIRAKTI
HİRA'NIN BABASI, BU KEZ DE ARAÇ YAPIP, ONU OKULUNA BIRAKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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