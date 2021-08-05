Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki sellerde 23 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki sellerde 23 kişi öldü

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki sellerde 23 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülke basınındaki haberde, eyaletin farklı bölgelerinde görülen şiddetli yağışlar nedeniyle bazı yerleşim yerlerinde ırmaklar ve barajların taştığı kaydedildi.

Yaklaşık 250 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı sellerde 23 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Bölgeyi etkileyen sel felaketinin ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi, hayatını kaybedenlerin yakınlarına 2 bin 695 dolara varan yardım yapılacağını duyurdu.

Yetkililer, acil yardım ve arama kurtarma faaliyetlerine başlandığı bilgisini paylaştı.

Hindistan'ın batı bölgelerini etkisi altına alan muson yağmurları nedeniyle birçok bölgede seller ve toprak kaymaları hayatı olumsuz etkiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

Brezilya'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyonu aştı
Brezilya'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyonu aştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Gülşen Tuğba Özay Şeyma Subaşı Prens William
Spor Muslera Mete Gazoz Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki sellerde 23 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 21:06:06. #1.16#

title