Hindistan'da son 24 saatte 41 bin 383 Kovid-19 vakası belirlendi
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Hindistan'da son 24 saatte 41 bin 383 Kovid-19 vakası belirlendi

Hindistan'da son 24 saatte 41 bin 383 Kovid-19 vakası belirlendi
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da son 24 saatte 41 bin 383 vaka tespit edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da son 24 saatte 41 bin 383 vaka tespit edildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 41 bin 383 yeni vaka tespit edilirken, 507 kişi öldü, 38 bin 652 hasta iyileşti.

Tedavisi süren hasta sayısı ise 409 bin 394 olarak kayıtlara geçti.

Toplam 30 milyon 429 bin 339 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede toplam vaka sayısı 31 milyon 257 bin 720'ye, can kaybı sayısı 418 bin 987'ye çıktı.

Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı dün 3 bin 998, 20 Temmuz'da 374, 19 Temmuz'da 499, 18 Temmuz'da 518, 17 Temmuz'da 560, 16 Temmuz'da 542, 15 Temmuz'da 581 olarak kaydedilmişti.

Yerel medyadaki haberlerde, dünkü artışa Maharaştra'da daha önce bildirilmeyen ölü sayılarının topluca eklenmesinin neden olduğu belirtilmişti.

Uygulanan aşı dozu 415 milyonu aştı

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında, bugüne dek 415 milyondan fazla doz aşı yapıldığını bildirdi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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