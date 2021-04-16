Hindistan'da hastaneler alarm veriyor: Bir yatakta 2 hasta yatıyor
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Hindistan'da hastaneler alarm veriyor: Bir yatakta 2 hasta yatıyor

Hindistan'da hastaneler alarm veriyor: Bir yatakta 2 hasta yatıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hindistan'da günlük Covid-19 vakalarının sayısı rekor kırmaya devam ederken, birçok hastanın aynı yatağı paylaşmak zorunda kaldığı ve oksijen tedavisine erişimde zorluk yaşandığı belirtildi.

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Hindistan'da günlük Covid-19 vakalarının sayısı rekor kırmaya devam ederken, birçok hastanın aynı yatağı paylaşmak zorunda kaldığı ve oksijen tedavisine erişimde zorluk yaşandığı belirtildi.

Covid-19 vakalarında yaşanan rekor düzeydeki artış nedeniyle sağlık sistemi tıkanma noktasına gelen Hindistan'da hastanelerin doluluk oranları yüzde yüze ulaştı. Ülkede Covid-19 hastalarını tedavi eden en büyük sağlık merkezi olan Yeni Delhi'deki Lok Nayak Jai Prakash Narayan (LNJP) Hastanesi dahil bazı sağlık kuruluşlarında birçok hastanın aynı yatağı paylaşmak zorunda kaldığı kaydedildi. Ülkenin finans merkezi Maharashtra eyaleti ile birlikte Delhi ve Gujarat eyaletlerinde de benzer bir manzara yaşandığı ifade edilirken, sokaklarda ise ambulans kuyruklarının oluştuğu iddia edildi. Covid-19'un daha bulaşıcı olduğu belirtilen yeni mutasyonlarının vaka sayılarında patlama yaşanmasına neden olduğu tahmin edilen ülkede virüs tedavisinde kullanılan oksijen desteğine erişimde de zorluk yaşandığı belirtildi.

REKOR VAKA SAYISI

Son 24 saatte 217 bin 353 yeni vaka tespit edildiğini açıklayan Hindistan Sağlık Bakanlığı ise sayının ülkede ilk vakanın görüldüğü 30 Ocak 2020'den bu yana günlük vakalardaki en büyük artış olduğunu duyurdu. Son gelişme ile birlikte toplam vaka sayısı 14 milyon 291 bin 917'ye ulaşmış oldu. Yine son 24 saatte bin 185 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirirken, can kaybı 174 bin 308'e yükseldi. Ülkede uygulanan aşı sayısının ise 117 milyon 223 bin 509 doz olduğu bildirildi.

(Burak Ersoy/İHA)

Hindistan'da hastaneler alarm veriyor: Bir yatakta 2 hasta yatıyor
Hindistan'da hastaneler alarm veriyor: Bir yatakta 2 hasta yatıyor
Hindistan'da hastaneler alarm veriyor: Bir yatakta 2 hasta yatıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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