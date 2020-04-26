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Hikmet Karaman'dan lige başlama kararına tepki

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'in başlama kararının doğru olmadığını belirterek, "Futbol resmi göremiyoruz.

26.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 26.04.2020 11:06
Hikmet Karaman'dan lige başlama kararına tepki

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'in başlama kararının doğru olmadığını belirterek, "Futbol resmi göremiyoruz. Mevcut durum buna engel teşkil ediyor. Ben biraz daha beklenmesi taraftarıyım. Futbola dönebilmemiz öyle kolay değil. Güven ortamı lazım. Oyuncular yan yana geldiğinde hastalıkla ilgili kafasında hiçbir soru olmamalı" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun lige yeniden başlama kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan Karaman, kararın bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

UEFA'nın aldığı kararlarda ekonomik tablo kaygısı güttüğünü belirten Karaman, "Futbol resmi göremiyoruz. Mevcut durum buna engel teşkil ediyor. Bir çok ülke spora başlamak istiyor. Fakat güven ortamını oluşturmadan bu çok tehlikeli. Mutlaka ekonomik getirdiği baskılar var. Şimdi UEFA deniyor. UEFA kim güçlü ülkelerden oluşan yönetime sahip bir kurum. Ben biraz daha beklenmesi taraftarıyım. İnşallah bu virüs kısa zamanda kontrol altına alınır ve ondan sonra başlanır. Çünkü futbol bir takım oyunu. Bu yapının içinde birçok profesyonel var. Bunlar bir araya geldiğinde temas mesafesi oluşuyor. Böyle bir ortam içerisinde futbolun başlayabilmesi için öncelikle sağlıklı ortamın oluşması lazım" diye konuştu.

"Güven ortamı lazım"

Karaman, dönüş için güven ortamının şart olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Futbola dönebilmemiz öyle kolay değil. Güven ortamı lazım. Oyuncular yan yana geldiğinde hastalıkla ilgili kafasında hiç bir sorunun olmaması lazım. Psikolojik boyutu var bunun. Birden bire 45 gün aradan sonra çık bana performans göster diyeceksin. Her kulübün iç yapısı aynı değil. ya oyuncuların geçmiş alacakları var. Kulüpler zor durumda ödeyemiyor. Sadece siz bir tarih verip başlıyoruz demeniz öyle kolay değil. 15 Mayıs'ta uçak seferleri başlıyor. Burada minimum her kulübün 4 haftaya ihtiyacı var hazır olması için. Bu 3 hafta olursa büyük risk olur. Burada düşme mücadelesi ve şampiyonluk mücadelesi farklı sonuçlara gebe olabilir. Çünkü orta sıralardaki takımlar belkide aynı ciddiyette olmayacaklar. Herkese şunu söylüyor, teknik adamların görüşleri alınıyor mu. Ben şahsen düşüncelerimi başkanla, sportif direktörle paylaşıyorum." - MALATYA

Kaynak: İHA

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