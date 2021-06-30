Hikmet Çiftçi'nin Süper Lig'den talipleri var
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Hikmet Çiftçi'nin Süper Lig'den talipleri var

Hikmet Çiftçi'nin Süper Lig'den talipleri var
Demirören Haber Ajansı / İskender Güngör - Haberler | Spor

Almanya 3'üncü Lig ekibi Kaiserslautern'de forma giyen Türk futbolcu Hikmet Çiftci'ye Türkiye'den teklifler var.Almanya'da doğup büyüyen U17 Milli Takımı'na kadar da Almanya'da görev yapan Hikmet Çiftçi, U19'dan sonra Türkiye'yi tercih etti.

Almanya 3'üncü Lig ekibi Kaiserslautern'de forma giyen Türk futbolcu Hikmet Çiftci'ye Türkiye'den teklifler var.

Almanya'da doğup büyüyen U17 Milli Takımı'na kadar da Almanya'da görev yapan Hikmet Çiftçi, U19'dan sonra Türkiye'yi tercih etti. Futbola Köln'de başlayan ve orta sahanın forvet arkası, oyun kurucu ve ön libero mevkiinde gösterdiği performansla Almanya alt yaş milli takımlarında da boy göstererek ya en iyi oyuncu seçildi ya da gol kralı oldu. Hikmet Çiftci, Türkiye'yi seçmesinin ardından sıkıntılar yaşamaya başladı. Ümit Milli takım seviyesine geldikten sonra Almanların tekrardan milli takıma kazandırmak istediği Hikmet Çiftci, Vedat İnceefe döneminde Türkiye U19 ve Ümit Milli takımında oynamaya başladıktan sonra Almanya'daki takımında yedek kaldı. Yedek kalmasının ardından yılmayan Hikmet Çiftci, Bundesliga 2 ekiplerinden Erzgebirge Aue'ye transfer oldu. Aue'de de istediği fırsatı yakalayamayan gurbetçi orta saha, 3'üncü Lig ekiplerinden Kaiserslautern'e gitti. Kaiserslautern'de 1.5 sezonda 39 maça çıkan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 gol atma başarısı gösterdi. Orta sahada 6 ve 8 numara görev yapabilen Hikmet Çiftci, 10 numara olarak da forma giyiyor. Hikmet'in takımıyla 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

SÜPER LİG'DEN TALİPLERİ VAR

Gurbetçi oyuncu gösterdiği performansla Süper Lig takımlarının da dikkatini çekmeyi başardı. Yaptığı başarılı transferlerle dikkat çeken Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan'ın gurbetçi oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Hatayspor'un yanı sıra Giresunspor ve Kayserispor'un da Hikmet Çiftci için nabız yokladı.


- Hatayspor
Hikmet Çiftçi'nin Süper Lig'den talipleri var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İskender Güngör

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