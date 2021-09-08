Hiç tanımıyormuş gibi! Genç kız arkadaşıyla el ele görüntülenen 72 yaşındaki Erman Toroğlu'ndan hızlı kaçış
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Hiç tanımıyormuş gibi! Genç kız arkadaşıyla el ele görüntülenen 72 yaşındaki Erman Toroğlu'ndan hızlı kaçış

Haberler.com - Haberler | Spor

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, önceki akşam genç kız arkadaşıyla Cihangir'de görüntülendi. Kendisinden yaşça küçük bir kadın ile el ele yürüyen Toroğlu, objektifleri fark edince hiç tanımıyormuş gibi yolun karşı tarafına geçti. Toroğlu'nun böyle bir tepki vermesi dikkat çekti.

Milliyet'in aktardığı habere göre; Erman Toroğlu, önceki akşam Cihangir'de genç kız arkadaşıyla objektiflere takıldı. İkili objektifleri fark edince el ele tutuşmayı bıraktı, Erman Toroğlu yolun karşı tarafına geçerek kadın arkadaşını hiç tanımıyormuş gibi yaptı. Toroğlu'nun verdiği tepkiler dikkat çekti.

2017'DE AYRILDI

Erman Toroğlu, Şükran Toroğlu ile evliliğini 2017 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle bitirmişti. Toroğlu'nun bu evlilikten bir oğlu ve bir kızı var.

Hiç tanımıyormuş gibi! Genç kız arkadaşıyla görüntülenen 72 yaşındaki Erman Toroğlu'ndan hızlı kaçış
Hiç tanımıyormuş gibi! Genç kız arkadaşıyla görüntülenen 72 yaşındaki Erman Toroğlu'ndan hızlı kaçış
Hiç tanımıyormuş gibi! Genç kız arkadaşıyla görüntülenen 72 yaşındaki Erman Toroğlu'ndan hızlı kaçış
Hiç tanımıyormuş gibi! Genç kız arkadaşıyla görüntülenen 72 yaşındaki Erman Toroğlu'ndan hızlı kaçış
Hiç tanımıyormuş gibi! Genç kız arkadaşıyla görüntülenen 72 yaşındaki Erman Toroğlu'ndan hızlı kaçış
Hiç tanımıyormuş gibi! Genç kız arkadaşıyla el ele görüntülenen 72 yaşındaki Erman Toroğlu'ndan hızlı kaçış
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Hiç tanımıyormuş gibi! Genç kız arkadaşıyla el ele görüntülenen 72 yaşındaki Erman Toroğlu'ndan hızlı kaçış - Haberler Spor
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