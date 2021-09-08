Hiç tanımıyormuş gibi! Genç kız arkadaşıyla el ele görüntülenen 72 yaşındaki Erman Toroğlu'ndan hızlı kaçış

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, önceki akşam genç kız arkadaşıyla Cihangir'de görüntülendi. Kendisinden yaşça küçük bir kadın ile el ele yürüyen Toroğlu, objektifleri fark edince hiç tanımıyormuş gibi yolun karşı tarafına geçti. Toroğlu'nun böyle bir tepki vermesi dikkat çekti.